Razer Book 13 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Razer Book 13, 1.3 kg ağırlığında bir ürün ve 1,52 cm inceliğinde. Klavye, sadece istediğiniz tuşları aydınlatmak veya tüm cihazda size özel bir dokunuş sağlamak için her tuşun ayrı ayrı özelleştirilebildiği Razer Chroma RGB arka aydınlatma özelliğine sahip.

Klavyenin yanlarında, akıllı amplifikatör teknolojisi ile gelen ve 360 derece ses sağlayan THX Spatial Audio özelliğine sahip iki hoparlör bulunuyor. THX Spatial Audio, 3,5 mm kulaklıktan üzerinden de mevcut. Önde ve ortada, her tıklamayı ve kaydırmayı sorunsuz ve doğru hale getirmek için Windows Precision Sürücülere sahip geniş bir touchpad bulunur.



Chazda Intel Turbo Boost ile 4.7 GHz'e kadar saat hızları sağlayabilen, Intel Core i7-1165G7'ye kadar çıkan yeni 11. nesil Intel Core işlemci yer alıyor. Yeni Intel Core işlemciyle birlikte Iris Xe tümleşik grafikler de geliyor.

Razer Book 13, 16 GB'a kadar bellekle birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 512 GB'a kadar SSD depolama ile kutusundan çıkıyor.

Dokunmatik modeller Intel Evo platform doğrulamasına sahip. Intel Evo özelliğine sahip dizüstü bilgisayarlar çalışmaya hızlı bir şekilde devam etmek için, bir saniyeden daha kısa sürede uyandırma teknolojisi kullanıyor. FHD ekranlı tasarımla pil ömründen en az 9 saat yararlanma özelliğine sahip olan ürün, öte yandan 30 dakikalık şarjla 4 saatin üzerinde pil ömrü sunuyor.



İki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası (USB-C) ile gelen ürün, ayrıca bir USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, 3,5 mm birleşik bağlantı noktası ve tam boyutlu bir HDMI 2.0 bağlantı noktasına da saihp. Razer Book 13, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 dahil olmak üzere en yeni kablosuz protokollere sahip Intel Wi-Fi 6 AX 201 kablosuz karta sahip.

Bu ay satışa sunualacak olan Razer Book 13, işlemci yapısına göre farklı fiyatlarla geliyor. Razer Book 13 Intel Core i5 yapılandırması 1.199.99 dolar, Intel Core i7 yapılandırması ise 1699 euro'dan satılacak.