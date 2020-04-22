Razer Blade Stealth 13 tanıtıldı: İşte özellikleri

Blade Stealth 13, yeni NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU ve Intel Core i7-1065G7 işlemcinin 25W daha hızlı bir sürümü ile desteklenen 13,3 inç 120Hz ekrana sahip ilk Ultrabook. Blade Stealth 13 aynı zamanda daha hızlı, daha verimli bir klavye ve daha verimli LPDDR4X bellek barındırıyor.

Yeni Blade Stealth 13, 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Artırılmış yenileme hızı, hedeflerin görünmesini ve metnin daha kolay okunmasını sağlayan hızlı ancak net görseller sunuyor. 1920x1080p çözünürlük sunan ekran, parlamayı azaltmak için mat bir kaplama ile tamamlandı.

Tasarımcılar ve dokunmatik ekran kullanmayı sevenler için Blade Stealth 13, Gorilla Glass özelliğine sahip 4K dokunmatik ekranla sunuluyor. 4K panel, yaratıcılık programlarında fotoğraf ve video düzenlemek veya hareket halindeyken film izlemek için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Blade Stealth 13, sRGB alanının %100'ünü kaplarken; oyun, tasarım veya video izlemede canlı, renk açısından doğru bir deneyim sağlamak için fabrikadan özel olarak kalibre edilmiş halde çıkıyor Özel olarak kalibre edilmiş ekranın kenarları, Windows Hello ile sorunsuz erişim için IR sensörlü bir HD Web Kamerası ile tamamlanan ultra ince 4.9 mm çerçeve ile donatılmıştır. HD web kamerası ailenizle bağlantıda kalmak, evde çalışırken toplantılar yapmak veya uzaktan eğitim dersleri düzenlemek için uygun.

Yeni Blade Stealth 13, GeForce GTX 1050'ye göre %80'e varan performans artışı için 4GB GDDR6 belleğe ve 1.024 NVIDIA CUDA çekirdeğine sahip tamamen yeni NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU ile güçlendirildi. NVIDIA Optimus Teknolojisi ile birleştiğinde Blade Stealth 13, gerektiğinde performans, gerektiğinde de pil ömrü sağlamak için optimize edildi.



Yeni GPU'nun yanında, Intel Turbo Boost teknolojisini kullanan ve 3,9 GHz'e kadar saat hızlarına sahip Intel Core i7-1065G7 dört çekirdekli işlemcinin 25W'lık bir versiyonu bulunuyor. 25W işlemci, standart 15W seçeneğine nazaran önemli bir adımdır ve daha uzun süreli saat hızlarına izin veriyor. Artırılmış güç, daha uzun sürekli yükseltme hızı ile birleştiğinde, daha yüksek kareler, daha hızlı görüntü oluşturma ve daha az bekleme süresi anlamına geliyor.

Blade Stealth 13, hızlı veri aktarımı ve Razer Core X eGPU (ayrı satılır) ile sorunsuz tak ve çalıştır özelliği tanıyan Intel'e özel bir teknoloji olan USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktası ile donatıldı. Core X eGPU'nun eklenmesi, kullanıcıların yoğun render veya modelleme iş yüklerini gerçekleştirirken neredeyse tüm GPU'ların Blade Stealth 13 ve GeForce GTX 1650 Ti ile eşleştirmelerine olanak tanıyarak çift GPU işlevselliği sağlıyor.

Blade Stealth 13, daha hızlı ve daha verimli bir yazma deneyimi için tam boyutlu sağ shift tuşu ve yarım porsiyon yön tuşları içeren yeni bir klavye ile güncellendi. Tek bölgeli Razer Chroma RGB arka aydınlatma ile donatılmış klavye, Razer Synapse 3'te bulunan 16,8 milyon renkten ve ışık efektlerinden herhangi birine uyacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Yeni klavyeye ek olarak Blade Stealth 13, 3733MHz hızda 16GB LPDDRX belleği ile de ekstra hız artışı sağladı. Bu hız artışı, ister tasarım ister oyun oynarken, CPU'ya yoğun yük bindiren uygulamalarda dikkate değer performans kazanımları alacağı anlamına gelir.

FİYAT

Yeni Razer Blade Stealth 13, 1.799,99 USD / 1.999,99 €'dan başlayan fiyatlarla 21 Nisan'da Razer.com üzerinden ve ABD ile Kanada'daki bazı perakendecilerde satışa sunulacak. Razer Blade Stealth 13 yakında Avrupa, Çin, Asya Pasifik ve Orta Doğu'ya da gelecek.