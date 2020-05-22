Razer Blade Pro 17 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Blade Pro 17; yüksek çözünürlüklü bir iş istasyonuna ihtiyaç duyan içerik oluşturucuları için 4K 120Hz ekrana, her maçın her karesini görmesi gereken oyuncular için de Full-HD 300Hz seçeneğine sahip. Bu ekranlara güç verme işi ise, 10. nesil 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H ile NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER'in dahil olduğu Intel ve NVIDIA'nın en son işlemcilerine düşüyor.

Yeni 300Hz yenileme hızlı ekranıyla dikkat çeken cihazda artan yenileme hızı yüksek tempolu sekanslarda görseli keskin ve temiz tutarken böylece düşmanların görülmesini ve metnin daha kolay okunmasını sağlıyor. 17,3 inç Full HD ekran, SRGB alanının %100'ünü kaplarken renk doğruluğu için özel olarak kalibre ediliyor.

Yeni Intel 8 çekirdekli i7-10875H işlemciyle güçlendirilen Blade Pro 17 artık, Intel Turbo Boost ve geniş 16 MB önbelleği ile 5.1GHZ'ye kadar ulaşan saat hızıyla dikkat çekiyor. Artırılmış önbellek boyutu ve daha yüksek saat hızındaki ek çekirdek sayısı, tasarım uygulamalarında daha hızlı derleme, video programlarında daha düşük render süreleri ve oyun içinde daha yüksek kare hızı anlamına geliyor.



Yeni Intel 8 çekirdekli işlemciyle birlikte gelen ekran kartı ise RTX 2080 SUPER'e kadar çıkabilen yeni RTX SUPER GPU serisinden oluşuyor. Yeni RTX SUPER GPU serisi, 8GB'a kadar yüksek bant genişliğine sahip GDDR6 bellek ve orijinal RTX GPU'larda %25'e varan performans artışı ve daha iyi gerçek zamanlı ışın izleme performansı sağlaması için ekstra ışın izleme çekirdeğine sahip.

Blade Pro 17, etkin ısı dağıtımı için ekstra aktif soğutma sağlayan çift fan sistemi ile eşleştirilmiş bir buhar bölmesi soğutucusuna sahip. Bu tasarım, kullanıcıların rahatsız edici ortam ısısı veya fan gürültüsü endişesi olmadan performans eşiğini arttırmalarını hedefliyor.

Blade Pro 17, UHS-III SD kart okuyucu, USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktası, HDMI 2.0B portu, 2.5 Gb Ethernet bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 ile geliyor. Ayrıca, USB-C bağlantı noktaları artık acil durumlar için 20V USB-C şarj cihazıyla şarj etmeyi destekliyor. Yayıncıların bulundukları her ortamda kolayca yayın yapabilmesi için ekranın üstüne entegre bir HD web kamerası mevcuttur. Kamerada ayrıca, Windows Hello ile hızlı ve kolay erişim sağlamak adına IR sensörü de bulunuyor.

Çeşitli bağlantı noktalarına ve HD web kamerasına ek olarak, yeni Blade Pro 17'nin yenilenmiş klavyesinde genişletilmiş sağ kaydırma tuşu, yarım yükseklikte yön tuşları ve her tuş başına Razer Chroma RGB arka aydınlatma mevcut.

Cihaz, 2599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.