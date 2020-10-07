Razer BlackWidow V3 oyun tutkunlarına tanıtıldı

Oyun tutkunları için, zevki ikiye katlamanın yolu klavyeden geçer. Oyunu en etkili biçimde sürdürebilmek için klasik klavyelerin yerine oyun klavyeleri tercih ediliyor. Razer ise daha önce tanıttığı kablosuz klavyenin bu sefer kablolu versiyonunu oyun severlere tanıttı.

Oyuncuların sevdiği özelliklerini korumaya devam ederken aynı zamanda yeni güncellemeler de getirdi. Klavyenin içine oyulmuş harf tasarımı sunan klavye, 80 milyon tuş vuruş ömrüne sahip.

Tuş sesi konusunda hassas olanlara özel sarı tuş seçeneği mevcutken, sese alışık olanlara yeşil tuş seçeneği sunuyor. Bilek konforunuzu da düşünen BlackWidow V3 klavyede oyun odaklı farklı modlar da mevcut. Kablosuz versiyonunda bulunan dijital tekerlek kablolu versiyonda da mevcut.

Neredeyse aynı özellikleri barındıran BlackWidow V3 Tenkeyless ise minimal yapısıyla sık seyahat eden oyun tutkunları için ideal.