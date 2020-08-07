Razer Blackshark V2 incelemesi

Oyunlara biraz olsun düşkünseniz oyuncu ekipmanlarının ne kadar önemli olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Oyuncular için geliştirilen klavye, fare, kulaklık, fare altlığı, monitör ve iyi bir sistemle oyunlardan alacağınız keyif çok daha farklı bir hale geliyor.

Ancak ürün seçiminde elbette dikkatli olmalısınız; zira bu alanda pek çok marka yer alıyor ve fiyatlar o kadar da uygun olmayabiliyor. Bu nedenle gerçekten ihtiyacınıza yönelik bir ürüne odaklanmanızda fayda var. Biz de bu kapsamda Razer'ın yeni ürünlerinden Blackshark V2'ye yakından bakıyoruz.



Razer, BlackShark V2; yeni Razer TriForce Titanium 50mm Sürücüler, USB Ses Kartlı Razer HyperClear Kardioid Mikrofon, pasif gürültü iptali ve THX Spatial Audio'nun yeni Oyun Profilleri özelliği ile geliyor. Razer, bu kulaklık için yeni bir 50mm ses sürücüsü geliştirmiş. Bu teknoloji, yeni özel ayarlı mikrofon ve pasif gürültü önleyici kulaklıklar ile birleştiğinde e-sporcular için önemli bir hale geliyor.

Tasarımda titanyum kaplı diyaframlar kullanan TriForce Titanium sürücüleri, ses frekanslarını ayırıyor. Bu yüksek, orta ve düşük aralıkların ayrı ayrı ayarlanmasına izin vererek daha net tizler ve baslar elde ediliyor.



TriForce Sürücüleri, stereo, 5.1 ve 7.1 kaynaklarla uyumlu THX Spatial Audio ile tamamlanıyor. THX uzamsal algoritmalar ve dünya modelleme teknolojisi 360 derecelik bir ses ortamı sunuyor. Ses performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Razer yine bu ürüne özel USB Ses Kartı ile HyperClear Kardioid Mikrofonu geliştirmiş. HyperClear Kardioid Mikrofon, daha net ses alma alanı için ayarlanırken, konuşma netliği için mikrofona arkadan ve yanlardan gelen seslerin engellenmesi sağlanıyor. Çıkarılabilir mikrofonun açık gövde tasarımı, sesinizin daha doğru yakalanması ve yeniden oluşturulması için minimum paraziti sunuyor.



Ek USB Ses Kartı, daha fazla ayar için gelişmiş mikrofon kontrolleri sağlarken Mic Boost, Ses Geçidi, Ses Düzeyi Normalleştirme, Mikrofon Ekolayzer ve Ortam Gürültüsü Azaltma gibi özellikleri sayesinde, oyuncular iletişim sırasında çevrelerindeki gürültüyü en aza indirgemek için ses çıkışlarını özelleştirebilme imkanına da sahip.

Kablolu 3,5 mm ses jakı bağlantısı ile kullanılabilen Razer BlackShark V2; PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve birçok mobil cihaz dahil olmak üzere 3,5 mm jak özellikli herhangi bir cihazla uyumlu çalışabiliyor. Yani bu kulaklığı hemen her ürünle kullanabiliyorsunuz; uyum problemi yaşamıyorsunuz.



Kulaklık dediğimizde aklımıza genelde sadece ses kalitesi geliyor; ancak sesin ötesinde pek çok ince nokta bulunuyor ve bu ürünü incelerken bu detaylar da gözden kaçmıyor.



