Razer BlackShark V2 duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri
Oyuncular için ürettiği aksesuarlarla bilinen Razer, yeni oyuncu kulaklığı olan BlackShartk V2'yi duyurdu. Peki yeni kulaklık hangi özelliklere sahip? Fiyatı ne oldu?
Razer, BlackShark V2 isimli yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. Tamamen yeni Razer TriForce Titanium 50mm Sürücüler, USB Ses Kartlı Razer HyperClear Kardioid Mikrofon, pasif gürültü iptali ve THX Spatial Audio'nun yeni Oyun Profilleri özelliği ile gelen BlackShark V2, bir çoklu platform ve kablolu oyun kulaklığı.
Razer BlackShark V2 için Razer, yeni bir 50mm ses sürücüsü geliştirdi. Bu teknoloji, yeni özel ayarlı mikrofon ve pasif gürültü önleyici kulaklıklar ile birleştiğinde e-sporcular için önemli bir hale geliyor.
Razer BlackShark V2, patentli olan Razer TriForce Titanium adlı 50 mm sürücü ile donatıldı. Tasarımda titanyum kaplı diyaframlar kullanan TriForce Titanium sürücüleri, ses frekanslarını ayırır. Bu yüksek, orta ve düşük aralıkların ayrı ayrı ayarlanmasına izin vererek daha net tizler ve baslar elde edilir.
TriForce Sürücüleri, stereo, 5.1 ve 7.1 kaynaklarla uyumlu THX Spatial Audio ile tamamlanıyor. THX uzamsal algoritmalar ve dünya modelleme teknolojisi 360 derecelik bir ses ortamı sunuyor.
BlackShark V2 için Razer, USB Ses Kartı ile HyperClear Kardioid Mikrofonu geliştirdi. HyperClear Kardioid Mikrofon, daha net ses alma alanı için ayarlanırken, konuşma netliği için mikrofona arkadan ve yanlardan gelen seslerin engellenmesini sağlandı. Çıkarılabilir mikrofonun açık gövde tasarımı, sesinizin daha doğru yakalanması ve yeniden oluşturulması için minimum paraziti sunuyor.
Ek USB Ses Kartı, daha fazla ayar için gelişmiş mikrofon kontrolleri sağlar. Mic Boost, Ses Geçidi, Ses Düzeyi Normalleştirme, Mikrofon Ekolayzer ve Ortam Gürültüsü Azaltma gibi özellikleri sayesinde, oyuncular iletişim sırasında çevrelerindeki gürültüyü en aza indirgemek için ses çıkışlarını özelleştirebilirler.
Kablolu 3,5 mm ses jakı bağlantısı ile Razer BlackShark V2; PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve birçok mobil cihaz dahil olmak üzere 3,5 mm jak özellikli herhangi bir cihazla uyumlu. Ek USB Ses Kartı yalnızca Windows 10 bilgisayarlarla uyumlu.
RAZER BLACKSHARK V2
- Frekans yanıtı: 12 Hz - 28 kH
- Empedans: 32 kHz @ 1 kHz
- Hassasiyet (@ 1 kHz): 100dBSPL / mW, 1KHz
- Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50mm Sürücü
- İç kulak çapı: 65 x 40 mm
- Bağlantı türü: USB ses kartı ile 3,5 mm
- Kablo uzunluğu: 1,8 m
- Yaklaşık ağırlık: 262g
- Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen bellek köpük yastıkları
Mikrofon
- Frekans yanıtı: 100Hz-10KHz
- Sinyal-gürültü oranı: 60dB
- Hassasiyet (@1kHz): -42dB V/Pa,1KHz
- Toplama düzeni: Tek yönlü
Kulaklık üstü Kontroller
- Ses açma ve azaltma
- Mikrofonu sessize alma açma / kapama düğmesi
Ses Kullanımı
- Ses Kullanımı: 3,5 mm ses jakına sahip cihazlar
- Ses Kullanımı + USB Ses Kartı: USB bağlantı noktasına sahip cihazlar
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle