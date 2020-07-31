Razer BlackShark V2 duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

Razer, BlackShark V2 isimli yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. Tamamen yeni Razer TriForce Titanium 50mm Sürücüler, USB Ses Kartlı Razer HyperClear Kardioid Mikrofon, pasif gürültü iptali ve THX Spatial Audio'nun yeni Oyun Profilleri özelliği ile gelen BlackShark V2, bir çoklu platform ve kablolu oyun kulaklığı.

Razer BlackShark V2 için Razer, yeni bir 50mm ses sürücüsü geliştirdi. Bu teknoloji, yeni özel ayarlı mikrofon ve pasif gürültü önleyici kulaklıklar ile birleştiğinde e-sporcular için önemli bir hale geliyor.



Razer BlackShark V2, patentli olan Razer TriForce Titanium adlı 50 mm sürücü ile donatıldı. Tasarımda titanyum kaplı diyaframlar kullanan TriForce Titanium sürücüleri, ses frekanslarını ayırır. Bu yüksek, orta ve düşük aralıkların ayrı ayrı ayarlanmasına izin vererek daha net tizler ve baslar elde edilir.

TriForce Sürücüleri, stereo, 5.1 ve 7.1 kaynaklarla uyumlu THX Spatial Audio ile tamamlanıyor. THX uzamsal algoritmalar ve dünya modelleme teknolojisi 360 derecelik bir ses ortamı sunuyor.



BlackShark V2 için Razer, USB Ses Kartı ile HyperClear Kardioid Mikrofonu geliştirdi. HyperClear Kardioid Mikrofon, daha net ses alma alanı için ayarlanırken, konuşma netliği için mikrofona arkadan ve yanlardan gelen seslerin engellenmesini sağlandı. Çıkarılabilir mikrofonun açık gövde tasarımı, sesinizin daha doğru yakalanması ve yeniden oluşturulması için minimum paraziti sunuyor.

Ek USB Ses Kartı, daha fazla ayar için gelişmiş mikrofon kontrolleri sağlar. Mic Boost, Ses Geçidi, Ses Düzeyi Normalleştirme, Mikrofon Ekolayzer ve Ortam Gürültüsü Azaltma gibi özellikleri sayesinde, oyuncular iletişim sırasında çevrelerindeki gürültüyü en aza indirgemek için ses çıkışlarını özelleştirebilirler.



Kablolu 3,5 mm ses jakı bağlantısı ile Razer BlackShark V2; PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve birçok mobil cihaz dahil olmak üzere 3,5 mm jak özellikli herhangi bir cihazla uyumlu. Ek USB Ses Kartı yalnızca Windows 10 bilgisayarlarla uyumlu.

RAZER BLACKSHARK V2

Kulaklık

Frekans yanıtı: 12 Hz - 28 kH

Empedans: 32 kHz @ 1 kHz

Hassasiyet (@ 1 kHz): 100dBSPL / mW, 1KHz

Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50mm Sürücü

İç kulak çapı: 65 x 40 mm

Bağlantı türü: USB ses kartı ile 3,5 mm

Kablo uzunluğu: 1,8 m

Yaklaşık ağırlık: 262g

Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen bellek köpük yastıkları

Mikrofon

Frekans yanıtı: 100Hz-10KHz

Sinyal-gürültü oranı: 60dB

Hassasiyet (@1kHz): -42dB V/Pa,1KHz

Toplama düzeni: Tek yönlü

Kulaklık üstü Kontroller

Ses açma ve azaltma

Mikrofonu sessize alma açma / kapama düğmesi

Ses Kullanımı