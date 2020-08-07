Razer Acari tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Razer Acari, farenin daha rahat hareket etmesini sağlamak için geliştirilen bir fare altlığı. Geniş bir yüzey alanı ile hız ihtiyacını karşıladığı iddiasında olan ürün, düşük sürtünmeli sert bir yüzeye sahip.



Ultraviyole aktif bir nano boncuk yüzeyi kullanan Acari, statik ve dinamik sürtünme katsayılarıyla hassas piksel takibi sunuyor. Razer Acari, doğru, pürüzsüz fare takibi sağlamak ve tutarlı, sürüklenmeyen kaydırmalar sağlamak için nano boncuk katmanının üstünde oleofobik bir yüzey kullanıyor.



Bu alan da kaymaz bir tabana sahip, akışkan, pürüzsüz bir kayma yüzeyi oluşturmak için dokulu bir kauçuk arkalıklı polikarbonat bir göbeğe yapıştırılmış.



Ürünün yurt dışı fiyatı 59.99 dolar olarak açıklandı.



