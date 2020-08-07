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Teknoloji
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:30,Son Güncelleme:

Razer Acari tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Razer Acari tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
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Razer, 420x320 mm'lik yüzey alanı içinde yumuşak fare kayma hareketlerine imkan veren düşük sürtünmeli Acari fare altlığını duyurdu.

Razer Acari, farenin daha rahat hareket etmesini sağlamak için geliştirilen bir fare altlığı. Geniş bir yüzey alanı ile hız ihtiyacını karşıladığı iddiasında olan ürün, düşük sürtünmeli sert bir yüzeye sahip.

Razer Acari tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Ultraviyole aktif bir nano boncuk yüzeyi kullanan Acari, statik ve dinamik sürtünme katsayılarıyla hassas piksel takibi sunuyor. Razer Acari, doğru, pürüzsüz fare takibi sağlamak ve tutarlı, sürüklenmeyen kaydırmalar sağlamak için nano boncuk katmanının üstünde oleofobik bir yüzey kullanıyor.
Razer Acari tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Bu alan da kaymaz bir tabana sahip, akışkan, pürüzsüz bir kayma yüzeyi oluşturmak için dokulu bir kauçuk arkalıklı polikarbonat bir göbeğe yapıştırılmış. 

Ürünün yurt dışı fiyatı 59.99 dolar olarak açıklandı.

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