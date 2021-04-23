RAW dosyası nedir ve nasıl açılır? RAW dosyası açma işlemi ve program önerisi

RAW dosyası, bilgisayar kullanıcılarının çok sık olarak karşılaştığı dosyalar arasında yer almaktadır. RAW kelimesi dosya biçimi anlamına gelmektedir. Ancak genel olarak kısaltması kullanılmaktadır. RAW dosyalarını görüntülemek için ise bu formatı destekleyen bir programın bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

RAW Dosyası Nedir?

RAW dosyası aslında bir dosya formatı değildir. İşlenmemiş verilerin bulunduğu çeşitli formatlara verilmekte olan bir isimdir. RAW dosyasını oluşturmak için kullanılabilir bir formata dönüştürmek gerekmektedir. RAW oldukça önemli bir dosya olarak ifade edilebilir. RAW özelliklede fotoğraf çekimi esnasında sensör tarafından kaydedilmekte olan tüm verileri yakalayan bir dosya formatı şeklinde ifade edilebilir. Kısacası RAW dosyası dijital fotoğraf makineleri aracılığı ile oluşturulan görüntü için kullanılmakta olan bir isimdir.

RAW Dosyası Nasıl Açılır?

RAW dosyalarının boyutları oldukça yüksek olarak bilinmektedir. Ancak bilindiği üzere RAW dosyaları verileri kaybetmeden sunar. Aynı zamanda da RAW ile çekim yapmanın sağladığı çok sayıda avantaj vardır. Bu avantajlar arasında en fazla bilineni ise en yüksek kalite seviyesini elde edebilmek olarak söylenebilir. RAW dosyalarının sağladığı avantajlardan birisi de açık ve kapalı görüntülerin düzenlenmesini sağlamaktır. Üstelik parlaklık seviyeleri daha güçlü görüntüler elde edebilirsiniz. RAW dosyası sayesinde daha fazla detay elde edebilir ve bu sayede daha iyi baskılar elde edebilirsiniz.

RAW Dosyası Açma İşlemi

RAW dosyalarının açılması için bilgisayarınızda bazı programların yüklü olması gerekmektedir. Bir çok yazılım tarafından kullanılmakta olan RAW uzantısını açmak için uygun programlar yok ise ilk olarak programların yükleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Windows 8 de ve 10 da dosyayı açmak için sadece üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. RAW formatını açmak için çift tıklamanız gerekecektir.

Program Önerisi

Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP, IrfanViev ve Google Picasa olarak sıralanabilir.