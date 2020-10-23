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Teknoloji
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Rambo, Mortal Kombat 11 Ultimate ile geri döndü

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Rambo, Mortal Kombat 11 Ultimate ile geri döndü
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Aktör Sylvester Stallone'nin sesini ve benzerliğini alan Rambo'nun bulunduğu yeni bir Mortal Kombat 11 Ultimate oynanış fragmanı yayınladı.

Eski Özel Kuvvetler askeri John J. Rambo, yakın karşılaşmalar için imzası olan hayatta kalma bıçağı ve daha uzun menzilli hedefler için bileşik yay ile donatılmış olarak dövüş becerilerini Mortal Kombat evrenine taşıyor. Yakın dövüşte bir uzman olan Rambo, yırtıcı kancaları ile saldırırken düşmanlarını tahmin ettirmeye çalışarak karşısına çıkan herhangi bir Kombatant'ı alt etmek için tuzaklar kullanıyor.

Rambo, Mortal Kombat 11 Ultimate ile geri döndü

STUDIOCANAL tarafından lisanslanan Rambo, 17 Kasım'da Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak yeni bir oynanabilir dövüşçü olarak kadroya katılıyor ve “First Blood”, “Rambo: First Blood Part II” ve “Rambo III” filmlerinden esinlenilen karakter görünümü çeşitlerini içerecek.

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