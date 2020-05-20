Ramazan Bayramı tatilinde siber saldırı kurbanı olmayın

Tatil ve özel günlerin en popüler aktiviteleri arasında yer alan alışveriş, evde kalmaya devam edilen süre boyunca neredeyse tamamen çevrim içi alışverişe dönüştü. Geride bıraktığımız aylarda çevrim içi alışverişte ciddi seviyede artış gözlendi. Çevrim içi alışverişin bu denli yaygınlaşması ise finansal kimlik avı başta olmak üzere her türlü siber saldırı için uygun ortam oluşturuyor.

Siber suçlular da popülerliği artan aktiviteleri takip ediyor

Bayram arifesi ve bayram günleri, birbirinden cazip indirim ve fırsatlara sahne olurken bu çekici tekliflerin kötü yanı kullanıcıların alışveriş esnasında yeterince dikkatli davranmayıp siber suçlular için hedef haline gelmeleri olabilir. Cihazlarını için koruma çözümleri kullanmayanlar ve yeterince dikkatli davranmayanlar için tek tehlike elbette çevrim içi alışveriş değil. Zorunlu evde kalma da eklenince, tatil döneminde kullanıcılar, internette çok daha fazla vakit geçiyor. Karantina ve tatil döneminin birleşmesiyle pek çok kullanıcı için yayın platformları ve alışveriş siteleri gittikçe daha popüler hale geliyor. Ne yazık ki siber suçlular da bu eğilimin farkında ve internetteki popüler faaliyetlere yönelik tuzaklar hazırlıyor. Kaspersky uzmanları, çevrim içi alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında hızlı bir artış tespit etti.

Kargo hizmetleri de kötüye kullanıldı

Dahası, Kaspersky araştırmacıları, koronavirüs salgını döneminde evlerinde paket bekleyen kişileri hedef alan bir dizi spam ve kimlik avı saldırısı da tespit etti. Dolandırıcılar kargo şirketi çalışanlarından geliyor gibi görünen e-postalar göndererek paketin geldiğini fakat alabilmek için ekteki dosyada yer alan bilgileri onaylaması gerektiğini söylüyor. Kurbanlar bu dosyaları açtığında bilgisayarlarına veya telefonlarına zararlı yazılım kuruluyor.

Koronavirüs salgını tüm sektörler için geçerli olan bir kaos ortamının oluşmasına hizmet etti ve siber suçlular da her türlü durumdan faydalanıp çıkar sağlamanın bir yolunu buluyor. Zorunlu olarak evde geçirilecek Ramazan Bayramı süresince de çevrim içi faaliyetlerinizde dikkatli olmak, son derece büyük önem taşıyor.

Hem PC hem de mobil cihazlara yönelik son kullanıcı ürünlerinde yıllık lisans için Ramazan’a özel yüzde 30’luk indirim uygulayan Kaspersky, siber saldırıların hedefi olmamak için bazı önlemler alınmasını öneriyor:

Çevrim içi alışveriş esnasında kullanmak için özel bir kredi kartı belirleyin ve bu kartta yüksek meblağlar tutmayın.



Alışveriş yapmak istediğiniz siteye, e-posta, sosyal medya mesajı, sohbet kanalları veya güvenilir görünmeyen web sitelerindeki reklamlar aracılığıyla gelen linklere tıklayarak ulaşmaya çalışmayın.



Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen içerikleri, URL biçimine ve şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.Sahte siteler gerçeğe çok benzer fakat bunu fark edebileceğiniz bazı anormallikler de vardır.



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