Ramazan ayı Facebook'a damga vurdu, aktif kullanım arttı

Bölgede ve dünya genelinde etkilerini sürdüren Kovid-19 pandemisi ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle, insanlar bu yıl kutsal Ramazan ayını sevdikleriyle Facebook üzerinden kutladı. Şirket, Ramazan’ın başlangıcından beri 5 milyonu Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan bölgede yaşayan 19 milyondan fazla insanın birbirine “Hayırlı Ramazanlar” dileğinde bulunduğunu ve bölgedeki 6,5 milyon insanın Ramazan’la ilgili Facebook gruplarına üye olduğunu açıkladı.

Facebook’un özellikle bu Ramazan’da insanlara ve topluluklara bir araya gelerek yeni deneyimler yaratabilecekleri bir alan sunmaya verdiği önemin altını çizen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında devam eden küresel pandemi ve karantina uygulamaları sebebiyle bu yıl Ramazan ayının geçmiş yıllara göre oldukça farklı geçtiğinin farkındayız. Biz de bu nedenle ailelerin, arkadaşların ve toplulukların platformlarımız üzerinden bir araya gelerek yaratıcı yollarla Ramazan ruhunu hayatta tutabildikleri sanal iftar sofraları kurmalarını istedik. Bu Ramazan ayında binlerce insana ‘bir arada olma’ hissini yaşatabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyor ve herkese iyi bayramlar diliyoruz.”

Facebook, bu Ramazan ayının başında Karagöz ve Hacivat gölge oyununun yer aldığı ve Facebook Watch içerik üreticileri Nefis Yemek Tarifleri, Kafalar ve Şahangiller’in katkıda bulunduğu bir video yayınlayarak Türkiye’deki topluluğuna “Hepimizin evde kaldığı bu Ramazan ayında gelin hep birlikte Facebook gruplarında buluşarak daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık iftar sofraları kuralım” mesajını vermişti.