Rakan Counter (Ct) - Rakan Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

League of legends oyununda yer alan karakterlerden biride Rakan Counter'dır. Oyun içerisinde var olan performans düzeyi ortalama bir istatistik aralığında ilerse dahi, bu karakterin kötü bir oyuncu olduğunu kesinlikle belirtmemelidir.

Rakan Counter (CT)

Rakan Counter, genellikle oyun içi mücadelerinde sahip olduğu W yeteneği ile başlangıç yapmaktadır. Oyunda yer alan koridor aşamasında rakibinin hatalı adım atması üzerine yakalanma olasılığı yüksek olan bu yeteneği, kişinin güç aralığını etkileyebilmektedir. Bunun dışında Rakan Counters oyunda geçirdiği süre dahilinde harita üzerinde dolaşıp, diğer koridorlara yardım etme görevini üstlenen türde şampiyon karakteridir. Bunun haricinde Rakan Counter'a rakip olan şampiyonlar, onun aktiflik ve güç seviyesini kırmak istediğinde, harita üzerinde yapmış olduğu etkileşimi ittirmeye çalışmalıdır.

Rakan Counter (CT) Güçlü ve Zayıf Rakipleri

Rakan Counter'ın sahip güç ile yenebileceği karakterler, genellikle destek ve büyücü profiline sahip şampiyonlardır. Büyücü yeteneği ile karşımıza çıkan Bard, Karma, Lulu, Morgana ve Soraka bu şampiyonlara örnek verilebilir. Bunun haricinde Rakan Counter'ın, oyun içinde karşılaştığı zaman yenme şansı düşük olduğu şampiyonlarda bulunmaktadır.

Destek ve tank yeteneğine sahip olan Blitzcrank ve Leona bunun başında gelmektedir. Büyücü ve destek ekibinden olan hem güçlü hem de zayıf rakip olarak göze çarpan Lulu ve Soraka'da bu listedeki yerini korumaktadır. Son olarak suikastçı ve nişancı konumdaki Twitch de, Rakan Counter'a karşı güçlü olan rakiplerden biridir.

Rakan Counter (CT) İyi ve Kötü Yönleri

Rakan Counter, destek şampiyonu türünde karşımıza çıksa da, hasar potansiyel yeteneği sayesinde birçok rakibini kolay ve hızlı bir şekilde alt edebilme yeteneğiyle donatılmıştır. Oyun içinde yaşanan savaşa yan profillerden giren Rakan Counter, genellikle takım halinde oynanan oyunların başlangıcını yapma konusunda da profesyonel bir şampiyon adayıdır. Rakan Counter'ın sahip olduğu rakipler, karakterin etkisinden daha az etkilenebilmek adına onu kötü yönünden yakalayıp, bulundukları alan hakimiyetin her iki kenarına da totem yardımıyla görünürlük koymalıdırlar.