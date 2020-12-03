Rainbow Six Siege'in hem PS5 hem Xbox Series X sürümü çıktı

Ayrıca Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’in 5. yılının son sezonu olan Neon Dawn Operasyonu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One konsol ailesi ve Windows PC’ye geldi. Bu yeni sezon, yeni bir operatör olan Aruni, Gökdelen haritasının yenilemesi ve yeni erişilebilirlik ayarları gibi özelliklerle geliyor.

Year 5 Pass sahipleri Aruni ile oynayabilirken, diğer oyuncular 8 Aralık'tan itibaren Nam veya R6 Kredisi ile Aruni'yi açabilirler. Gökdelen haritasının yenilemesi de dahil olmak üzere yeni sezonluk içerikler tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. 5. Yıl 4. Sezon, şimdiden 22 Şubat'a kadar sürecek olan Battle Pass'i de oyuna getiriyor.

Surya Geçidi adlı orijinal bir cihazla donatılmış olan Aruni, lazer geçitlerini; duvarlara, kapaklara, kapılara ve pencerelere yerleştirebilir. Bu geçitler, saldıranlara ve araçlarına zarar verirken sadece savunanların geçişine izin vermek için kapanıyor. Geçit, tüm dronlara, mermilere ve operatörlere hasar veren bir engel olarak tasarlandı. Aruni, birincil silah olarak P10 RONI veya MK 14 EBR ve ikincil silah olarak PRB 92 taşıyor.

Bu yeni operatöre ek olarak, oyuncular şimdi 3 hedef ile yeniden ele alınmış Gökdelen haritasını da keşfedebilir. Önce, balkonların sayısını düşürerek ve onları yeniden konumlandırarak daha önce dışarıdan oluşturabilecek çapraz ateşi azaltıp saldıranları içeri yönlendirmek hedeflendi. İkinci kattaki binanın iki tarafı arasına yepyeni bir rotasyon güzergâhı da eklendi. Son olarak, daha rekabetçi bir hale getirmek için bomba alanlarının hepsi dengelendi.

Neon Dawn Operasyonu aynı zamanda, belirli sezonların farklı bir hayır kurumuna adanmış sınırlı süreli bir pakete sahip olduğu Altıncı Muhafız (Sixth Guardian) programının çıkışına da dikkat çekiyor. Bugünden itibaren Rainbow Six Siege oyuncuları, Doc için üniforma, silah kaplaması, uğurluk ve başlık içeren bir paket satın alabilirler.



