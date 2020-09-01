Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası sona erdi

Nvidia ve Monster Notebook'un organize ettiği Türkiye’nin ilk resmi Rainbow Six: Siege turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyon, 29 – 30 Ağustos günleri gerçekleşen final maçıyla son buldu. Büyük finale kalan 8 takımın çift eliminasyon sistemi üzerinden kozlarını paylaştığı iki günlük maratonda Kebabkeepers mutlu sona ulaşan takım oldu ve 25 bin TL kazandı.



Daha önce 2. round’da mağlup ettiği Kebabkeepers’a karşı finalde 1-0’lık avantajı koruyamayan Elemento turnuvanın ikincisi olurken, yine turnuvanın favorilerinden noTactix üçüncülük ödülüne ulaştı. Ayrıca, ağırlıklı olarak kadın esporculardan oluşan Low Expectations takımı da turnuvanın dördüncüsü olarak sonraki turnuvalar için gelecek vadettiğini gösterdi.

Böylece Türkiye’nin ilk resmi Rainbow Six: Siege turnuvası da gerçekleşmiş oldu.



