Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri Neler? Rainbow Six Siege İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Rainbow, taktiksel bir savaş oyunudur. Ekibinizle birlikte düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Size verilen görevleri yerine getirirken de hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Oyunda Multiplayer ve Terrorist Hunt olmak üzere iki mod bulunuyor. Multiplayer modunda 5’e 5 bir mücadelede oyuncular karşı karşıya geliyor. Gruplar kendilerine verilen görev doğrultusunda bomba imha etme, rehine kurtarma görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Terrorist Hunt modunda ise, bilgisayarın kontrolündeki 30 tane teröristi öldürmeniz gerekiyor.

Oyunu yeni oynayanlar için Klasik (Casual) modu bulunuyor. Yeni oyuncular, bu modu oynayarak, oyunun nasıl oynandığını ve stratejileri öğrenip ondan sonra dereceli bölümlere geçiyorlar.

Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri

Oyun her ne kadar büyük sistem gereksinimleri istemese de, online oynanması ve rekabetçi halinin olması nedeniyle 60 fps’nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan rainbow six siege sistem gereksinimleri şunlardır;

Rainbow six siege için minimum sistem gereksinimleri; Windows 7 işletim sistemi, Intel Core i3 560 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz işlemci, 6 gb ram, 30 gb depolama alanı, NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM ekran kartları gerekiyor.

Rainbow six siege için önerilen sistem gereksinimleri; Windows 10 işletim sistemi, Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8120 Eight-Core 2.6Ghz işlemci, 8 gb ram, 47 gb depolama alanı ve NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM ekran kartlarına ihtiyacınız bulunuyor.