Raftaki ambalajı 200 derecede dezenfekte eden teknoloji

Dünyayı saran Kovid-19 (Koronavirüs) salgını tüketicilerin paketli ürünlere yönelik hijyen merakını da artırdı. Marketlerdeki ambalaj ve oluklu mukavva paketler tamamen hijyenik yöntemlerle üretiliyor. Ambalajlar tamamen izole tesislerde 150-200 derecelik ısıyla hijyenik olarak sunuluyor. Türkiye’de iki fabrikayla üretim yapan İspanyol global ambalaj üreticisi Saica Pack’in Türkiye Genel Müdürü Akın Burak Önder, bir ürünü başka bir noktaya iletmek için çevreci ve hijyenik ürünün oluklu mukavva olduğunu vurguluyor. Önder, Kovid-19 sürecinde tüketicilerin merak ettiği hijyen tedbirlerini şöyle anlatıyor:

200 derecede üretiliyor

Oluklu ambalajda kullanılan kağıtlar 150-200 dereceye çıkan ısılarla üretiliyor. Bu yükseklikte bir ısı hijyen için gereken donanımı sağlıyor.

Fabrikalar izole edildi



Fabrikalarda mevcut olan gıda güvenliği standartları bu süreçte daha da güçlendiriliyor. Üretim yapılan fabrikalar dış dünya ile izole ediliyor.

En çok gıda ve hijyen satışı artıyor



Pandemi sonrası en çok yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talep arttı. Bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerine yönelik talep yüzde 45 arttı.

Ahşap ambalaj yerine karton



Hal ve marketlerde öncelikle ahşap ambalajdan karton ambalaja geçiş yapılması gerekiyor. Ürünün tazeliğini ve hijyenini koruyacak paket çözümleri sunulmalı.

Kullan-at kutu üretimi arttı



Saica Pack Sakarya fabrikasında tasarım ödülü alan kullan-at konik yiyecek kutularının üretim kapasitesi artırılıyor.

İstihdamı artırıyor



Saica Pack, Eskişehir ve Sakarya fabrikalarında 300 kişiye istihdam sağlarken istihdamı artırma konusunu da gündeme alıyor.