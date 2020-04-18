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Teknoloji
Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:20,Son Güncelleme:

Raft Sistem Gereksinimleri Neler? Raft İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

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Raft Sistem Gereksinimleri Neler? Raft İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
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Raft oyunu günümüzde oyun sevenler için oldukça yoğun ilgi gören oyunlardan birisidir. Fakat bu oyunun oynanabilmesi için sistemde bazı gereksinimler bulunmaktadır. Raft sistem gereksinimleri neler? Raft için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte, detaylar.

23 Mayıs 2018 tarihinde çıkan Raft oyunu kısa zamanda en çok oynanan oyunlar arasına girmiştir. Bu oyunu bilgisayarlarda oynayabilmek için minimum ve önerilen sistem gereksinimler bulunmaktadır.

 Raft oyunu oyun sevenleri destansı bir okyanus macerasına çıkarmaktadır. Yalnız veya birlikte de oynanabilen bu oyun ile deniz boyunca birçok tehlike oyuncuları beklemektedir. Enkaz toplamak, refizleri temizleme, ev inşa etmek ve köpek balıkları ile savaşmak oyunun birer parçalarıdır.

 Raft Sistem Gereksinimleri

 Raft oyunu oynamak sistemde bazı raft sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gereksinimler minimum ve önerilen sistem gereksinimleri olarak 2 farklı şekilde açıklanmaktadır. Raft minimum sistem gereksinimleri aşağıda açıklanmaktadır.

 - İşletim sistemi Windows 7 veya üstü olmalıdır.

 - İşlemcisi 2.6 GHz Dual Core veya benzer olmalıdır.

 - En az 4 GM Ram bellek olmalıdır

 - Ekran kartı GeForce GTX 500 serisi veya benzeri olmalıdır.

 - DirectX 11 sürümü

 - Geniş bant internet bağlantısı

 - 3 GB kullanılabilir alan

 - 64 bit işlemci ve işletim sistemi

 Raft oyunu önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

 - İşletim sistemi Windows 7 veya üstü olmalıdır.

 - İşlemcisi Intel Core i5 2.6 GHZ veya benzeri olmalı.

 - 8 GM Ram bellek

 - Ekran kartı GeForce GTX 700 serisi veya benzeri

 - DirectX 11 sürümü

 - Geniş bant internet bağlantısı

 - 3 GB kullanılabilir alan

 - 64 bit işlemci ve işletim sistemi

 

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