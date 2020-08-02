Radyoyu kim buldu ve icat etti? Radyo ne zaman bulundu

Günümüzde hemen hemen herkesin evinde bulunan radyo, gün içerisinde sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu teknolojik alet ses iletimi üzerinden müzik dinlemek ya da pek çok haberi öğrenme imkanı sunar. Ayrıca bu alandaki televizyon ve telgraf ile beraber radyo üzerinden bakıldığında tarihi en eskilere uzanan cihazlardan biridir.

Radyoyu Kim Buldu?

Farklı insanlar tarafından değişik şekillerde radyonun bulunduğunu söylemek mümkün. Genel olarak ise radyo ilk bulan mucit İtalyan Marconi’dir. 1800'lü yılların sonlarında ilk radyo prototipini çalıştırmayı başaran Marconi, böylece tüm dünyaya radyonun yayılmasına imkan verdi. Radyonun bulunmasını destek olan en önemli bilim insanları ise Nikola Tesla ve Olivie Lodge’dir. Daha sonra ünlü Rus mucit Aleksandr Stepanovich Popov ise radyo dalgaları üzerinden ilk defa ses almayı başaran insandır.

Radyo Ne Zaman Bulundu?

Radyonun icadı ilk defa telgraf üzerinden bulunmuştur. Özellikle uzun mesafe Radyo sinyalleri üzerinden bunu ilk defa ortaya çıkaran kişi İtalyan mucit Marconi’dir. 1895 yılında laboratuvarında bir alıcıya bağlı şekilde zilin çalmasına imkan vererek radyonun önünü açtı. Zaman içerisinde ise radyo gerçek anlamda kullanılan haline gelerek tüm dünyaya yayıldı.