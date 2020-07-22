Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi msaüstü işlemciler yolda
AMD yaptığı açıklamayla birlikte tüketici ve kurumsal bilgisayar pazarı için 7nm x86 masaüstü işlemcilerini duyurdu. Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi masaüstü işlemciler ve Radeon Grafikli AMD Athlon 3000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin performansı bakın nasıl olacak?
Yeni AMD Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, performans anlamında bir önceki nesle göre bir sıçrayış sunarken, genel kullanıcılar, oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler için güç verimliliği sunduğu iddiasında. Modern ofis bilgisayarları için üretilen PRO teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, kurumsal sınıf çözümler ve çok katmanlı güvenlik özellikleri barındırıyor. Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, 7nm üretim teknolojisi ve “Zen 2” çekirdek mimarisiyle üretildi.
Bununla birlikte yeni AMD Athlon 3000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, AMD Ryzen Masaüstü İşlemci ailesiyle aynı “Zen” çekirdek mimarisi ve dahili Radeon grafikleri kullanarak, giriş seviyesi PC’lerin performansını yükseltecek.
AMD Ryzen 4700G Masaüstü İşlemci özellikleri:
Bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
Intel Core i7-9700’e göre %5’e kadar daha iyi tek çekirdek performansı
Intel Core i7-9700’e göre %31’e kadar daha iyi çok çekirdek performansı
Intel Core i7-9700’e göre %202’ye kadar daha iyi grafik performansı
MODEL
ÇEKİRDEK / THREAD
TDP
(Watt)
BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)
GPU ÇEKİRDEĞİ
ARABELLEK (MB)
AMD Ryzen 7 4700G
8Ç/16T
65W
4.4’e kadar / 3.6 GHz
8
12 MB
AMD Ryzen 7 4700GE
8Ç/16T
35W
4.3 / 3.1 GHz
8
12 MB
AMD Ryzen 5 4600G
6Ç/12T
65W
Up to 4.2 / 3.7 GHz
7
11 MB
AMD Ryzen 5 4600GE
6Ç/12T
35W
Up to 4.2 / 3.3 GHz
7
11 MB
AMD Ryzen 3 4300G
4Ç/8T
65W
Up to 4.0 / 3.8 GHz
6
6 MB
AMD Ryzen 3 4300GE
4Ç/8T
35W
Up to 4.0 / 3.5 GHz
6
6 MB
Athlon Gold 3150G
4Ç / 4T
65W
3.9 GHz
3
6 MB
Athlon Gold 3150GE
4Ç / 4T
35W
3.8 GHz
3
6 MB
Athlon Silver 3050GE
2Ç / 4T
35W
3.4 GHz
3
5 MB
PRO Teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler
Modern işletme ortamı için üretilen yeni AMD Ryzen PRO 4000 Serisi ve AMD Athlon PRO 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler, modern işletme bilgisayarları için önemli bir adım. Gelişmiş performans ve birçok koruma katmanından oluşan modern güvenlik özellikleri barındıran bu işlemciler, günümüzün hızlı ve uzaktan çalışma ortamlarıyla uyumlu olmaları için tasarlandı.
AMD Ryzen PRO 4000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin özellikleri:
Rakibine göre %31’e kadar daha yüksek performans
Rakibine göre watt başına %43’e kadar daha fazla performans
MODEL
ÇEKİRDEK / THREAD
TDP
(Watt)
BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)
GPU ÇEKİRDEĞİ
L2/L3 ARABELLEK(MB)
AMD Ryzen 7 PRO 4750G
8Ç/16T
65W
4.4’e kadar/3.6 GHz
8
12MB
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
8Ç/16T
35W
4.3’e kadar/3.1 GHz
8
12MB
AMD Ryzen 5 PRO 4650G
6Ç/12T
65W
4.2’ye kadar/3.7 GHz
7
11MB
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
6Ç/12T
35W
4.2’ye kadar/3.3 GHz
7
11MB
AMD Ryzen 3 PRO 4350G
4Ç/8T
65W
4.0’a kadar/3.8 GHz
6
6MB
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
4Ç/8T
35W
4.0’a kadar/3.5 GHz
6
6MB
AMD Athlon Gold PRO 3150G
4Ç/4T
65W
3.9’a kadar/3.5 GHz
3
6MB
AMD Athlon Gold PRO 3150GE
4Ç/4T
35W
3.8’e kadar/3.3 GHz
3
6MB
AMD Athlon Silver PRO 3125GE
2Ç/4T
35W
3.4’e kadar/3.4 GHz
3
5MB
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