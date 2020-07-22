Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi msaüstü işlemciler yolda

Yeni AMD Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, performans anlamında bir önceki nesle göre bir sıçrayış sunarken, genel kullanıcılar, oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler için güç verimliliği sunduğu iddiasında. Modern ofis bilgisayarları için üretilen PRO teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, kurumsal sınıf çözümler ve çok katmanlı güvenlik özellikleri barındırıyor. Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, 7nm üretim teknolojisi ve “Zen 2” çekirdek mimarisiyle üretildi.

Bununla birlikte yeni AMD Athlon 3000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, AMD Ryzen Masaüstü İşlemci ailesiyle aynı “Zen” çekirdek mimarisi ve dahili Radeon grafikleri kullanarak, giriş seviyesi PC’lerin performansını yükseltecek.

AMD Ryzen 4700G Masaüstü İşlemci özellikleri:

Bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Intel Core i7-9700’e göre %5’e kadar daha iyi tek çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre %31’e kadar daha iyi çok çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre %202’ye kadar daha iyi grafik performansı

MODEL ÇEKİRDEK / THREAD TDP (Watt) BOOST / TABAN FREKANSI (GHz) GPU ÇEKİRDEĞİ ARABELLEK (MB) AMD Ryzen 7 4700G 8Ç/16T 65W 4.4’e kadar / 3.6 GHz 8 12 MB AMD Ryzen 7 4700GE 8Ç/16T 35W 4.3 / 3.1 GHz 8 12 MB AMD Ryzen 5 4600G 6Ç/12T 65W Up to 4.2 / 3.7 GHz 7 11 MB AMD Ryzen 5 4600GE 6Ç/12T 35W Up to 4.2 / 3.3 GHz 7 11 MB AMD Ryzen 3 4300G 4Ç/8T 65W Up to 4.0 / 3.8 GHz 6 6 MB AMD Ryzen 3 4300GE 4Ç/8T 35W Up to 4.0 / 3.5 GHz 6 6 MB Athlon Gold 3150G 4Ç / 4T 65W 3.9 GHz 3 6 MB Athlon Gold 3150GE 4Ç / 4T 35W 3.8 GHz 3 6 MB Athlon Silver 3050GE 2Ç / 4T 35W 3.4 GHz 3 5 MB

PRO Teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler

Modern işletme ortamı için üretilen yeni AMD Ryzen PRO 4000 Serisi ve AMD Athlon PRO 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler, modern işletme bilgisayarları için önemli bir adım. Gelişmiş performans ve birçok koruma katmanından oluşan modern güvenlik özellikleri barındıran bu işlemciler, günümüzün hızlı ve uzaktan çalışma ortamlarıyla uyumlu olmaları için tasarlandı.

AMD Ryzen PRO 4000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin özellikleri:

Rakibine göre %31’e kadar daha yüksek performans

Rakibine göre watt başına %43’e kadar daha fazla performans