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Haber Giriş: 22.07.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi msaüstü işlemciler yolda

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Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi msaüstü işlemciler yolda
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AMD yaptığı açıklamayla birlikte tüketici ve kurumsal bilgisayar pazarı için 7nm x86 masaüstü işlemcilerini duyurdu. Radeon grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi masaüstü işlemciler ve Radeon Grafikli AMD Athlon 3000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin performansı bakın nasıl olacak?

Yeni AMD Ryzen 4000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, performans anlamında bir önceki nesle göre bir sıçrayış sunarken, genel kullanıcılar, oyuncular, yayıncılar ve içerik üreticiler için güç verimliliği sunduğu iddiasında. Modern ofis bilgisayarları için üretilen PRO teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, kurumsal sınıf çözümler ve çok katmanlı güvenlik özellikleri barındırıyor. Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler, 7nm üretim teknolojisi ve “Zen 2” çekirdek mimarisiyle üretildi. 

Bununla birlikte yeni AMD Athlon 3000 G-Serisi Masaüstü İşlemciler, AMD Ryzen Masaüstü İşlemci ailesiyle aynı “Zen” çekirdek mimarisi ve dahili Radeon grafikleri kullanarak, giriş seviyesi PC’lerin performansını yükseltecek. 

AMD Ryzen 4700G Masaüstü İşlemci özellikleri:

Bir önceki nesle göre 2.5 kata kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Intel Core i7-9700’e göre %5’e kadar daha iyi tek çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre %31’e kadar daha iyi çok çekirdek performansı

Intel Core i7-9700’e göre %202’ye kadar daha iyi grafik performansı

MODEL

ÇEKİRDEK / THREAD

TDP

(Watt)

BOOST TABAN FREKANSI (GHz)

GPU ÇEKİRDEĞİ

ARABELLEK (MB)

AMD Ryzen 7 4700G

8Ç/16T

65W

4.4’e kadar / 3.6 GHz

8

12 MB

AMD Ryzen 7 4700GE

8Ç/16T

35W

4.3 / 3.1 GHz

8

12 MB

AMD Ryzen 5 4600G

6Ç/12T

65W

Up to 4.2 / 3.7 GHz

7

11 MB

AMD Ryzen 5 4600GE

6Ç/12T

35W

Up to 4.2 / 3.3 GHz

7

11 MB

AMD Ryzen 3 4300G

4Ç/8T

65W

Up to 4.0 / 3.8 GHz

6

6 MB

AMD Ryzen 3 4300GE

4Ç/8T

35W

Up to 4.0 / 3.5 GHz

6

6 MB

Athlon Gold 3150G

4Ç / 4T

65W

3.9 GHz

3

6 MB

Athlon Gold 3150GE

4Ç / 4T

35W

3.8 GHz

3

6 MB

Athlon Silver 3050GE

2Ç / 4T

35W

3.4 GHz

3

5 MB

PRO Teknolojili AMD Ryzen 4000 Serisi Masaüstü İşlemciler 

Modern işletme ortamı için üretilen yeni AMD Ryzen PRO 4000 Serisi ve AMD Athlon PRO 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler, modern işletme bilgisayarları için önemli bir adım. Gelişmiş performans ve birçok koruma katmanından oluşan modern güvenlik özellikleri barındıran bu işlemciler, günümüzün hızlı ve uzaktan çalışma ortamlarıyla uyumlu olmaları için tasarlandı.

AMD Ryzen PRO 4000 Serisi Masaüstü İşlemcilerin özellikleri:

Rakibine göre %31’e kadar daha yüksek performans

Rakibine göre watt başına %43’e kadar daha fazla performans

MODEL

ÇEKİRDEK / THREAD

TDP

(Watt)

BOOST / TABAN FREKANSI (GHz)

GPU ÇEKİRDEĞİ

L2/L3 ARABELLEK(MB)

AMD Ryzen 7 PRO 4750G

8Ç/16T

65W

4.4’e kadar/3.6 GHz

8

12MB

AMD Ryzen 7 PRO 4750GE

8Ç/16T

35W

4.3’e kadar/3.1 GHz

8

12MB

AMD Ryzen 5 PRO 4650G

6Ç/12T

65W

4.2’ye kadar/3.7 GHz

7

11MB

AMD Ryzen 5 PRO 4650GE

6Ç/12T

35W

4.2’ye kadar/3.3 GHz

7

11MB

AMD Ryzen 3 PRO 4350G

4Ç/8T

65W

4.0’a kadar/3.8 GHz

6

6MB

AMD Ryzen 3 PRO 4350GE

4Ç/8T

35W

4.0’a kadar/3.5 GHz

6

6MB

AMD Athlon Gold PRO 3150G

4Ç/4T

65W

3.9’a kadar/3.5 GHz

3

6MB

AMD Athlon Gold PRO 3150GE

4Ç/4T

35W

3.8’e kadar/3.3 GHz

3

6MB

AMD Athlon Silver PRO 3125GE

2Ç/4T

35W

3.4’e kadar/3.4 GHz

3

5MB

 

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