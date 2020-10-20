Quinn Counter (Ct) - Quinn Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Quinn!e karşı savaş kazanmak istiyorsanız karşısına çıkaracağınız rakibi iyi bir şekilde seçmeniz oldukça önemlidir. Rakipleri iyi bir şekilde seçtiğiniz zaman avantaj elde edersiniz.

Quinn Counter

Quinn'in uzun ismi Quinn Damecia'nın kanatlarıdır. Quinn kolcu şövalyesi olarak görev yapar ve düşman topraklarında gizli görevler üstlenir. Quinn'in bir de efsanevi bir kartalı vardır. Bu kartalın adı ise Valor'dur. Quinn ile Valor arasında oldukça kuvvetli bir bağ vardır. Düşmanlar Quinn ile savaşırken Valor sayesinde bir değil iki kişi ile savaşmış olurlar.

Quinn istediği zaman oldukça çevik olabilmektedir. Quinn tatar yayı ile nişan alırken kadim dostu Valor ise düşmanlarını havadan takip eder.

Quinn Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Tristana

l Caitlyn

l Graves

l Varus

l Miss Fortune

Quinn Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Riven

l Vayne

l Ashe

l Jinx

l Twitch

l Draven

Quinn Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Alıcı Kuş: Valor düşmanlarını düzenli olarak işaretlemekte ve onları savunmasız bırakmaktadır. Quinn ise bu savunmasız rakiplere saldırır ve onlar fiziksel olarak zarar verir.

Kör Eden Saldırı: Quinn yakınında bulunan rakiplere zarar vermeden önce Valor'u yanına çağırır. Valor bu düşmanı işaretler ve görüş açısını engeller. Bu şekilde Quinn daha iyi bir şekilde saldırarak ciddi hasarlar verebilmektedir.

Keskin Duyular: Quinn savunmasız olan bir rakibine saldırdığı zaman pasif bir şekilde hareket hızı ile saldırı hızı kazanır. Böylece Valor'un yakın bölgedeki geniş bir alanı görünür kılmasını sağlamaktadır.

Pike: Quinn düşmana doğru hamle yapar ve onun zarar görmesine ve yavaşlamasına sebep olur. Hedefi yakalayıp kısa bir sürede olsa hareketlerini engeller. Sonradan geriye doğru sıçrar ve düşmandan oldukça uzağa iner.

Düşman Hattının Ötesi: Valor ile Quinn beraber ve hızlı bir şekilde uçarlar. Bu yetenek sona erdiğinde etraflarındaki düşmanlarına oldukça ciddi zararlar verirler. Şampiyonları da savunmasız olarak işaretlerler.

Quinn Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Quinn karşısına güçlü rakiplerini çıkardığınız zaman kazanması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu rakipleri çıkarmaya özen göstermeniz gerekir.