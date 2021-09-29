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Quick connect durduruldu hatası nedir? Samsung quick connect durduruldu nasıl düzeltilir?

#Samsung#Quick Connect#Hata
Quick connect durduruldu hatası nedir Samsung quick connect durduruldu nasıl düzeltilir

Akıllı telefonlar günümüzde hemen hemen herkeste bulunan teknolojik cihazlardır. Ancak bazen çeşitli sebepler nedeni ile hatalar meydana gelebilmektedir. Quick Connect durduruldu hatası da bunlardan bir tanesidir. Quick connect durduruldu hatası nedir? Samsung Quick Connect durduruldu nasıl düzeltilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Quick connect hatasının neden olduğu ve nasıl düzeltileceği insanlar tarafından merak edilmektedir. Son zamanlarda bu hata ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle konu ile alakalı internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

QUİCK CONNECT DURDURULDU HATASI NEDİR?

Quick Connect özelliği Bluetooth veya WİFİ Direct ayarlarına gitmeye gerek kalmadan çevrede cihazlara hızlı bir şekilde bağlanılmasını sağlamaktadır. Uygulama özellikle Samsung Galaxy S6 telefonunda bulunur. Telefonunda bu özellik olmayan kişiler ise Google Play üzerinden uygulamayı kolay bir şekilde indirebilirler.

Quick Connect hatasının meydana gelmesi can sıkıcı bir durumdur. Bu nedenle insanlar bu hatayı nasıl giderecekleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

SAMSUNG QUİCK CONNECT DURDURULDU NASIL DÜZELTİLİR?

Hatanın düzeltilmesi için öncelikle uygulamalar yöneticisine gitmek gerekir. Burada yer alan Quick Connect uygulaması seçilir ve ardından uygulamanın ön belleği temizlenir. Bu işlemin yapılmasının ardından çoğunlukla sorun çözülmektedir.

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Eğer bu işlemin ardından sorun çözülmezse uygulama kaldırılır ve ardından tekrar yüklenir. Dosyaların eksik yüklenmesi nedeni ile bu sorun meydana gelebilmektedir. Ancak program kaldırılıp tekrar yüklendiği zaman eksik dosyalarda yükleneceği için bu sorun ortadan kalkacaktır.

Hatanın yine de devam etmesi durumunda telefonun fabrika ayarlarına dönmek gerekmektedir. Bu şekilde sorundan kurtulmak mümkündür. Ancak fabrika ayarlarına dönmek telefonda yer alan pek çok verinin ve dosyanın silinmesine neden olacaktır. Bu nedenle fabrika ayarlarına dönmeden önce kişilerin silinmesini istemedikleri verileri ve dosyaları yedeklemesi gerekmektedir. Bu şekilde işlem tamamlandıktan sonra dosya ve veriler tekrar telefona yüklenebilir. Bu işlemin ardından sorun çözülmüş olur.

 

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#Samsung#Quick Connect#Hata