Quick Charge 5 ile telefonlar çok daha hızlı şarj olacak

Akıllı telefonlar için 100W ve 125W hızlı şarj teknolojileri konuşulmaya başlandı. Qualcomm da bu kapsamda 100W hızlı şarj desteği ile birlikte çıtayı biraz daha yukarı çekmek niyetinde. Quick Charge 5 teknolojisine bilindiği gibi Snapdragon 865 ve Snapdragon 865 Plus işlemcilerle birlikte rastlıyoruz.

Bu teknoloji, 100W hızlı şarj desteği sunarken, 4500 mAh kapasitekli bir bataryayı 5 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor. İşin sırrı ise şu: Dual Charge çözümünü kullanan teknoloji çift batarya üzerinden gidiyor ve her bataryayı 45W-50W arasında şarj ediyor.



Qualcomm'a göre Quick Charge 5, dünyanın en hızlı şarj çözümü olma özelliğine sahip. Smart Identification of Adapter Capabilities özelliğinden yararlanan teknoloji, bu sayede takılan adaptörün enerji aktarımı, voltaj aralıkları, voltaj davranışı gibi karakteristiklerini analiz ediyor ve şarj gücünü buna göre ayarlıyor.

Bu yeni teknolojinin bir diğer önemli özelliği ise Quick Charge 4 Plus'a göre yüzde 10 daha soğuk bir yapıda kalabilmesi. Yani şarj süresi azaldıkça daha fazla ısınma gibi bir durum söz konusu değil.

Quick Charge 5'in yenilenmiş yüzünün gelecek haftalarda resmen duyurulması planlanıyor.



