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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

QR kodu nedir nasıl kullanılır?

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QR kodu nedir nasıl kullanılır?
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QR Kodu, günümüzde pek çok kişinin kullandığı, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojiler arasında yer almaktadır. Cep telefonunun kamerası ile okutulan kod, tanımlandığı ürün hakkında bilgi vermektedir. Peki, QR kodu nedir ve nasıl kullanılır? İşte, QR kodu hakkında merak edilen bazı bilgiler

QR kodu adını İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden alır. Mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türüdür. 1994 yılında geliştiren Japon Denso firmasına patentlidir.

Kod genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur. Otomotiv sanayiinde kullanılması amacıyla geliştirilen QR Kodu Japonya ve Güney Kore'de oldukça yaygın kullanılmaktadır. Günümüzde dijital kameralı mobil telefonlarının etkisiyle QR Kodu kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kaydedilen görsel çözümlenerek barkod içeriği kullanıcıyı internet adresine, e-posta adresine, telefon numarasına, iletişim bilgilerine, SMS veya MMS'ye veya coğrafi konum bilgisine yönlendirebilir. Piyasada birçok QR Kodu oluşturucusu ve okuyucusu vardır.

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