Qinous, Mikro Şebeke Yetkinlik Merkezi'ne dönüşüyor

Rolls-Royce Güç Sistemleri CEO'su Andreas Schell konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Sunduğu çözümlerle, Berlin'deki Mikro Şebeke Yetkinlik Merkezimiz enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasına büyük bir katkıda bulunuyor ve şu andan itibaren müşterilerimize kapsamlı bir çözüm portfoyü sunuyor. Söz konusu portföy, basit depolama çözümlerinden, batarya depolamayı yenilenebilir enerji sistemleri ve dizel veya gaz jeneratör setleriyle akıllı bir şekilde birleştiren karmaşık mikro şebekelere kadar çeşitlilik gösteriyor. Mikro şebekelerin çevre dostu, yüksek verimli güç kaynağı sistemleri için optimum çözümler arasında olduğuna inanıyoruz. Qinous ile mikro şebeke uzmanlığımızı genişletiyor ve start-up dinamiklerini büyük bir şirketler grubu güvencesi ve güvenilirliği ile birleştiriyoruz.”

Yeni yetkinlik merkezinin portföyü, kamu elektrik şebekesine bağlı veya tamamıyla bağımsız enerji besleme sistemlerini içeriyor. Güç Üretimi İş Birimi'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas Görtz konu ile ilgili görüşlerini "Mikro şebekeler dağıtılmış güç üretimine yönelik ürün ve çözüm portföyümüzü tamamlıyor. Batarya depolama ve akıllı elektronik denetim sistemlerinden dizel veya gaz jeneratör setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkate alındığında, sadece MTU ürün yelpazesine ilişkin bir modül tedarikçisi değiliz. Müşterilerimize güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi gibi bileşenlere özel hazırlanmış çözümler de sunuyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

Micro Şebeke Çözümleri iş biriminin başı Cordelia Thielitz ise şunları söyledi: “Rolls-Royce' un batarya depolama tesisleri, mikro şebeke denetim sistemi ve jeneratör setleri gibi anahtar bileşenleri kendisinin geliştirip üretmesinden dolayı, bu sistemlerin özellikleri ve niteliklerine dair derinlemesine bir bilgiye sahibiz. Böylece müşteriye hem teknik hem de ekonomik bakış açısından entegrasyon sağlayan bir çözüm sunuyoruz."

Küresel düzeyde ve çeşitli bir mikro şebeke pazarı

Kendisine bu iş segmentinin pazar beklentileriyle ilgili soru yöneltilen Cordelia Thielitz sözlerine şunları ekledi: "Çeşitli uygulama alanlarında mikro şebekelere çok fazla global talep bulunduğunu görüyoruz. Almanya ve ABD gibi ülkelerde, mikro şebeke çözümleri, CO2 azaltımı ve güvenli enerji temin avantajları nedeniyle endüstriyel uygulamalar için özellikle cazip bir konumda bulunuyor. Mikro şebekeler; şebeke ve enerji santrali operatörlerine yeni gelir kaynakları ve tasarruf olanakları sağlıyor. Kendi kendine yeten, dağıtılmış elektrik şebekeleri olarak kullanılan bu enerji sistemleri, kamu şebekesine erişimi bulunmayan ücra yerlerdeki madenler veya köylerin elektrik ihtiyaçlarını hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir şekilde karşılamasını sağlıyor.”



Rolls-Royce, Ruhstorf kasabasındaki Bavyera tesisinde üretilecek batarya depolama sistemleri portföyünü büyütüyor. Depolama çözümleri 40 kVA ila 2.000 kVA arasında değişiklik gösterirken, kapasiteleri ise 50 kWh ile 2.600 kWh arasında değişiyor. MTU markalı ürünler 20’ lik ve 40’ lık konteynerler şeklinde sunulurken, kompakt versiyonlar halinde de üretiliyor. Ölçeklenebilir ürünler, müşterilerin performans ve kapasite gereksinimlerini karşılamak üzere esnek bir şekilde uyarlanmalarına olanak tanıyor. Mikro şebekelerin temel bir bileşen olan batarya depolama alanı, ayrıca güneş enerjisi parklarında şebeke stabilizasyonunun sağlanmasına yönelik entegre bir ekipman veya elektrikli araçlara yönelik şarj altyapısı olarak da kullanılıyor.