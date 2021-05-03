Python Nedir Ve Neler Yapılabilir? Python Programlama Dili Kodları Ve Örnekleri

Python, yaygın olarak kullanılan genel amaçlı, dinamik, genişletilebilir, üst düzey bir programlama dilidir.

Python Nedir ve Neler Yapılabilir?

Bugünlerde herkesin Python hakkında konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni hızlı büyüyen ve en çok sevilen programlama dili olduğu içindir. Çok yönlülüğü ile bilinen Python, çeşitli projelerde ve veri bilimi, makine öğrenimi, blok zinciri dahil olmak üzere pek çok sektörde kullanılabilir.

Python, modern yazılım geliştirme için en popüler seçeneklerden biri olan yorumlanmış, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak, modülerdir; yani diğer teknolojiler ve çözümlerle kolayca entegre edilebilir. Ayrıca açık kaynaklıdır. Program başlatılmadan hemen önce makine koduna çevrilir. Bu, farklı işletim sistemlerinde kullanımı daha kolay olan taşınabilir. Yani evrensel programlar yazmayı kolaylaştırır.



Python Programlama Dili Kodları ve Örnekleri Nelerdir?

Python, Guido van Rossum tarafından geliştirilmiştir. Stack Overflow'un 2020 anketine göre en çok kullanılan dördüncü dildir. Geliştiricilerin % 44,1'i tarafından kullanılmaktadır. Teknik olmayan bir kişiye ilk bakışta oldukça korkutucu gelebilecek pek çok terim vardır. Fakat Python'a atıfta bulunarak duyacağınız popüler cümlelerin çoğu çerçeveleri, kitaplıkları, nesneleri ve sınıflarıyla ilgilidir.

Python Çerçeveleri

Çerçeve, yazılım geliştirmenin temelini oluşturan bir tel kafestir. Geliştiriciler, belirli bir platform ve programlar oluşturmak için bunları kullanır. Sonuç olarak, bir proje üzerinde her çalıştıklarında "tekerleği yeniden icat etmeleri" gerekmez.

Python Kitaplıkları

Çerçeveler gibi, kitaplıklar da yazılım geliştiriciler için son derece yararlı bir kaynaktır. Doğrudan koda gömülebildikleri için geliştiricilere tonlarca zaman kazandırır. Kullanıma hazır modüller ve işlevler sağlarlar. Python'un artan popülaritesinin ardındaki nedenlerden biri, aralarından seçim yapabileceğiniz kütüphanelerin zenginliğidir.

Python Nesneleri ve Sınıfları

Bilmeniz gereken diğer iki terim, Python'da birlikte çalışan nesneler ve sınıflardır. Nasıl çalıştıklarını ve karşılıklı bağımlılıklarını gördüklerini anlarken, teknik konulara girmeyi gerektirecek olsa da;

Python'daki nesneler, gerçek hayatta etrafımızı sardığımız nesnelere oldukça benzer. Yani, belirli özellikleri ve davranışları vardır. Python'da, sınıflardan oluşturulan çeşitli nesneler, sonuçları yönlendirmek için birbirleriyle etkileşime girebilir.

Python Yorumlayıcısı

Son olarak, daha önce Python'un yorumlanmış bir dil olduğundan bahsetmiştik. Bu, Python'un yorumlayıcısı sayesinde yapılır, yani kodu ayrıştıran, işleyen ve çalıştıran bir programdır.

Python ile Ne Tür Ürünler Oluşturulabilir?

Önceki bölümde bahsedildiği gibi, çok sayıda kütüphaneye erişim sağladığından kullanımı kolaydır. Ayrıca çok yönlüdür. Bu da bir dizi farklı projeye uygulanabileceği anlamına gelir. Örneğin;



Web ve yazılım geliştirme,

Ses / video uygulamaları,

Oyun geliştirme,

Makine öğrenimi (ML) ve AI,

Python, basit ve öğrenmesi kolay olduğundan; genellikle yeni başlayan programcılar için iyi bir "başlangıç" dili olarak önerilir. Aslında, dil basitlik düşünülerek tasarlanmıştır. Sözdizimi anlaşılabilir ve diğer arka uç dillerinden daha hızlı bir şekilde yeterlilik elde edilebilir. Python topluluğunun büyüdüğü göz önüne alındığında, dilde yetkin geliştiricilerini işe alma olasılığı yüksektir.

Dostça, basit bir sözdizimi ve çeşitli çerçeveler ve kitaplıklar Python geliştirmeyi sadece kolay değil, aynı zamanda hızlı ve üretken kılar. Kullanıma hazır çözümleri kullanarak, daha az kodla daha fazlası yapılabilir. Python, büyük işletim sistemlerinde ve Gumstix gibi bazı gömülü sistemlerle de çalışabilir. Python gibi bir programlama dili seçerek, teknolojinin çok yönlü olduğundan ve en karmaşık, rafine projeler için bile etkili olduğunu kanıtladığından emin olabilirsiniz.