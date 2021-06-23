Puhu Tv indir - Puhu Tv nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm film ve dizi izleme uygulaması

Puhu Tv 2016 yılında açılmış olan bir uygulamadır. Doğuş holding tarafından oluşturulan bu uygulama günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.

Puhu Tv Nedir ve Ne İşe Yarar?

2016 senesinde Doğuş yayın grubu tarafından oluşturulmuş bir medya sağlayıcısıdır. Puhu Tv internette ya da televizyonda bulunmayan içerikleri yayınlamaktadır. Doğuş Holding tarafından oluşturulmuş olan bu mobil uygulama orijinal içerikleri ile bilinmektedir. Puhu Tv hem mobil üzerinden hem de bilgisayar üzerinden takip edilmektedir. Puhu Tv aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Puhu Tv Nasıl İndirilir?

Puhu Tv indirmek için he internet sitesini hem de uygulama indirme marketlerini kullanabilirsiniz. Puhu Tv indirmek için hem indirme linklerini hem de apk uzantılı formatı kullanabilirsiniz. Eğer Android işletim sistemi kullanıyorsanız ilk olarak Google play store uygulamasına giriş sağlamanız gerekiyor. Burada üst tarafa Puhu Tv yazarak uygulamayı kısa süre içerisinde indirebilirsiniz. IOS işletim sistemlerinde de mantık aynıdır. App store uygulamasına giriş yaparak arama butonunda Puhu Tv aratması yaparak uygulamayı indirebilirsiniz.

Puhu Tv IOS App Store İndirme Linki

Puhu Tv IOS platformundan indirmek için indirme linki aşağıdaki gibi şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/puhutv/id1139761721 "

PUHU TV IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Puhu Tv Android Google Play İndirme Linki

Puhu Tv Android platformundan indirmek için tercih etmeniz gereken link;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogusdigital.puhutv&hl=tr&gl=US "

PUHU TV ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Puhu Tv Nasıl Yüklenir?

Puhu Tv herkesin indirebileceği bir uygulamadır. Puhu Tv market uygulamalarına tıkladıktan sonra burada yer alan uygulamalarım sekmesine tıklayın. Uygulamalarım da ücretsiz uygulamaları seçerek Puhu Tv uygulamasını bulun. Buradan da uygulamayı hızlı bir şekilde indirmeniz mümkündür.

Puhu Tv Nasıl Kullanılır?

Puhu T'yi tabletlerden, televizyonlardan ve akıllı telefonlardan kullanabilirsiniz. Puhu Tv uygulamasını kullanmak için ücretli olan üyeliği satın almanız gerekmektedir. Üyelik satın aldıktan sonra uygulama ara yüzüne giriş sağlayabilirsiniz. Sol üstte bir kategoriler kısmını göreceksiniz. Kategorilerden istediğiniz film ve dizi kategorisini seçebilirsiniz. Hemen yanında ise Dizi ve Film kategorisi vardır. Hangi dizi veya film kategorisini izleyeceksiniz buradan direkt olarak seçebilirsiniz. Puhu Tv'ye özel olarak seçilen film ve diziler mevcuttur. Hemen ara yüzün aşağısında öne çıkanlar bulunmaktadır. Öne çıkanlarda da size önerilen dizi ve filleri görebilirsiniz.

Puhu Tv'nin Özellikleri Neler? Puhu Tv İncelemesi

- Üye olan kişilerin izlemiş olduğu filmlere ve dizilere göre özel içerikler önerilir.

- Üye kişiler kendine özel bir oynatma listesi oluşturabilir. O şekilde dizi ve filmleri izleyebilirsiniz.

- İzlediğiniz içeriği istediğiniz yarıda bırakarak kaldığınız yerden tüm içeriklerinizi izleyebilirsiniz.

- Üyelik bilgilerine özel olarak dizi ve film bildirimler gönderilir.

- Tamamen yerli yazılımlar ile birlikte oluşturulmuş bir uygulamadır.

Puhu Tv Nasıl Silinir?

Puhu Tv üzerine çift tıkladıktan sonra çarpı ve kaldır seçeneği çıkacaktır. Çarpıya bastıktan sonra doğrudan uygulamayı kaldırabilirsiniz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona giriş yaptıktan sonra puhu tv uygulamasını bulun. Ardından buradan da kaldır seçeneğine tıklayarak doğrudan Puhu Tv uygulamasını kaldırabilirsiniz. Bu şekilde de kaldırma işlemini gerçekleştirmek mümkündür.