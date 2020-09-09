PUBG'nin yapımcısından yasak kararıyla ilgili flaş açıklama

PUBG Corporation, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE Lite dahil olmak üzere toplam 118 uygulamayı engelleyen son karar ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada PUBG Corporation, bir çözüm için hükümetle beraber çalışmayı umarak ülke içindeki tüm yayın sorumluluklarını üstlenmeye karar verdiğini duyurdu.



NE OLMUŞTU?

Hindistan, Çin bağlantılı yüzden fazla uygulamayı yasaklama kararı aldı. Yasaklananlar arasında birçok uygulama ve oyun bulunsa da en dikkat çekeni Hindistan'da 33 milyonun üzerinde kullanıcısı olan PUBG Mobile oldu.

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.



