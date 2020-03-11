PUBG'nin arkasındaki isme yeni görev

2015 yılında C.H. Kim o zamanki Bluehole Ginno Games’te (Şimdiki PUBG Corporation) PUBG’nin gelişimini yönettiği İdari Yapımcı pozisyonundaydı. Battle Royale türünün çıkışına yardımcı olmanın yanı sıra, PUBG 65 milyon ürün sattı ve dünya çapında beğeni topladı ve yedi Guinness Dünya Rekoru da kazanarak tüm dünyada birçok oyun ödülünün sahibi oldu.

KRAFTON'dan Jinwon Yun, “Hem KRAFTON hem de PUBG Corporation adına bu bir sonraki adım için heyecan duyuyoruz” dedi. “C.H. Kim’in oyun geliştirme ve yayınlama konusunda rakipsiz deneyimi, son üç yılda PUBG yönetiminde istikrarlı bir süreç sağladı. Her iki şirketi de denetleyen yeni rolü, PUBG'nin küresel pazardaki büyümesini daha da güçlendirecek ve fikri mülkiyetinin etkisini artıracak ve KRAFTON'a ve oyun stüdyolarına daha fazla sinerji getirecek.”

“PUBG Corporation'ın CEO'su olmak, 20 yıllık oyun geliştirme kariyerim boyunca benzersiz bir ayrıcalık oldu” diyor C.H. Kim. “Bu deneyimle KRAFTON Game Union’ı oluşturan yaratıcı ve ilham verici geliştiricileri desteklemeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. KRAFTON meslektaşlarımın kardeş stüdyolarımızdaki profesyonelliğinden çok etkilendim ve bu eşsiz seslerini bağımsızlık ve iş birliği kombinasyonu ile geliştirmeye devam edeceğiz.”

PUBG Corporation'dan önce, C.H. Kim’in video oyun endüstrisindeki yolculuğu 2000 yılında başladı ve bir dizi stüdyo için geliştirme, planlama ve teknoloji alanlarında çalıştı. C.H. Kim, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (KAIST) Bilgisayar Bilimi doktorası yaptı.