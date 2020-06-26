PUBG'nin arkasındaki isimde önemli değişiklik

Tören sırasında Kim, KRAFTON'un kurulmasının da arkasında yatan fikir olan “şirketin gerçek bir başyapıt üreticisi olma” vizyonuna değindi. Kim, KRAFTON'un (eski adıyla Bluehole Studios) seçkin bir MMORPG geliştiricisi olma hedefini nasıl belirlediğini ve bu vizyonun TERA'nın başarısıyla nasıl ortaya çıktığını açıkladı.



Daha sonra çeşitli türlerden daha fazla oyun piyasaya çıkarken Kim, şirketin oyun geliştirmeye olan bağlılığının devam ettiğini ve sürdürülmeye değer bir miras olduğunu vurguladı. Bununla beraber şirketin PUBG oyunun büyük başarısını, şirketin daha da büyümeye devam edeceğini gösteren bir temel olarak gördüğünü belirterek sözlerine devam etti.



Kim ayrıca KRAFTON’un oyun geliştirme ekipleri birliğini bağımsız bir stüdyo sistemine dönüştürecek planlarını açıkladı. Bu sistemde, her geliştirme ekibinin kendi yaratıcı kimliğini oluşturması gerekecek ve yaratıcı vizyonlarını sürdürmeleri için daha fazla bağımsızlık verilecek. Kim, bu değişikliklerin kesintisiz oyun geliştirmeye zemin hazırlamasını bekliyor.



Kim, şirketin daha da büyümesi için zorluklarla başa çıkması ve değişikliklere adapte olunması gerektiğini belirtti. Oyun geliştirmeyle ilgili olarak Kim, çalışanlarına şöyle seslendi:



Sadece rakamlara odaklanmak yerine ilk olarak “oyun” zihniyetiyle oyunları geliştirin.

Başarısızlıkların değerli dersler doğurabileceği anlamlı zorlukların üstesinden gelin.

Bağımsızlık, mesuliyet ve otorite arasında bir denge kurun.

Herkesin ortak görevde olduğu bir topluluk oluşturun.

Kim ayrıca “Oyuncuların gerçekten istediklerini üretmemize olanak veren zorlukları üstlenerek, yenilikçi ve iddialı hedeflerinden vazgeçmeyen bir oyun geliştiricisi olmak için elimizden geleni yapacağız.” diyerek hedefinden bahsetti.



“IP’ler oyun içeriğinin daha da genişletilmesine yardımcı olacak”

Kim ayrıca, KRAFTON'un farklı içerik türleri (Örneğin; Çizgi diziler, tv dramaları, filmler, espor etkinlikleri vb.) oluşturacağı IP’lere (fikri mülkiyet) aktif olarak yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırımlar, PUBG gibi daha fazla büyüme potansiyeline sahip ürünlerden oluşacak ve orijinal IP'nin oyunlara dönüşmesini sağlanacak. Kim ayrıca şirketin sürdürülebilir oyun IP'leri ve yetenekli geliştirme ekipleri aramaya devam edeceğini söyledi.

Kim, “KRAFTON'a PUBG gibi daha fazla ürün yaratabilecek, dünyaca tanınan bir şirket olma konusunda liderlik etmeyi planlıyorum” dedi. “Yaratıcılığın geliştirilmesiyle, yeni ve mevcut yeteneklerin teşvik edilmesi yoluyla şaheserlerin yaratılabileceği bir ortam kurarak KRAFTON’un seçkin bir oyun şirketi itibarını daha da güçlendireceğiz.”



