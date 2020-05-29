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Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2020 - 08:56,Son Güncelleme:

PUBG: Uzun süredir beklenen Dereceli Modu geldi

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PUBG: Uzun süredir beklenen Dereceli Modu geldi
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PUBG 7.2 Güncellemesi, PC, Stadia ve konsollar için artık erişilebilir durumda. PUBG’nin son sürümü uzun süredir beklenen Dereceli Modu, pompalı tüfekleri, benzin bidonlarını ve oynanıştaki yenilikleri de beraberinde getirdi.

Yeni Mod: Tüm platformlardaki oyuncular artık Dereceli Modu deneyimleyebilecekler. Geleneksel savaş arenası becerilerini zorlayan bu modda toplam 64 oyuncu yer alıyor, kırmızı alan yok ve ganimetler her zamankinden daha hazır bir şekilde oyuncuları bekliyor.

Güncelleme 7.2 bot rakipleri getirdi, ancak botlar Dereceli Modda yer almayacak. 

Güncellemeler: Dereceli Modun tanıtılmasıyla birlikte her silah türünün özelliklerini güçlendirmek için birçok düzenleme yapıldı. En büyük değişikliklerden biri olan pompalı tüfeğin kafa ve uzuv bölgelerine olan hasarı arttırıldı. Bununla birlikte pompalı tüfeğin kullanımı, hareket sırasında azaltılmış ceza oranı, mesafeli vuruşlarda daha az hasar ve düz ateşlerde daha iyi vuruşla geliştirildi.

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