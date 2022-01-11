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PUBG ücretsiz mi oldu? PlayerUnknown's Battlegrounds için önemli karar

#Pubg#Pubg Ücretsiz Mi Oldu#Pubg Ücretsiz Mi Olacak
PUBG ücretsiz mi oldu PlayerUnknowns Battlegrounds için önemli karar

PUBG ücretsiz olacak mı soruları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Oyunseverlerin uzun süredir merakla araştırdığı PUBG ücretsiz mi oldu sorusu, netlik kazandı. Peki, duyurusu daha önce yapılan PUBG ücretsiz mi oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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PUBG ücretsiz mi oldu sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Oyun yapımcısı KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS için yeni bir dönemin başladığının sinyalini vererek; 12 Ocak 2022'den itibaren PC ve konsollarda "ücretsiz oynanabilir" (F2P) bir modele geçiş yapacağını açıkladı.
 
PUBG: BATTLEGROUNDS F2P olduğunda, oyuncuların çeşitli yeni ve özel oyun içi özelliklere erişimlerini sunan, isteğe bağlı bir premium hesap yükseltme seçeneği BATTLEGROUNDS Plus'ı tanıtacak. Tüm oyuncular, oyun özelliklerinin çoğuna erişim sunan Temel Hesap ile başlayacak olsa da, bir kez ödenen 12,99 USD ücret karşılığında BATTLEGROUNDS Plus'a yükseltebilir ve aşağıdakilere erişebilirler:

  • Bonus 1.300 G-COIN
  • Survival Masters XP + % 100 artış
  • Kariyer - Madalya sekmesi
  • Dereceli Mod
  • Özel Eşleştirme özelliği
  • Şapka, kamuflaj maskesi ve kamuflaj eldivenleri içeren Kaptan Kamuflaj seti dahil oyun içi öğeler 

F2P'ye geçmeden önce PUBG: BATTLEGROUNDS satın alan ve oynayan oyuncular, PUBG - SPECIAL COMMEMORATIVE PACK denilen ve BATTLEGROUNDS Plus'a otomatik bir hesap yükseltmesi, Battle-Hardened kostüm görünümü seti, Shackle ve Shanks Legacy Tavası ve Battle Hardened Legacy isim plakası sunan bir paketi de alacaklar.
 
KRAFTON, Inc. CEO'su CH Kim, "PUBG: BATTLEGROUNDS, battle royale türüne öncülük ettiğinden ve dünya çapında etkili bir oyun IP'si olduğundan, F2P'ye geçiş yapmak ve oyuna yeni oyuncuları davet etmek için mükemmel bir zaman," dedi ve “Oyun, yaklaşık beş yıl önce Erken Erişim'e çıkardığımızdan bu yana ciddi ölçüde büyüdü ve oyun alanına en iyi değerlerden birini sunduğuna inanıyoruz. İster oyunun sekiz eşsiz haritası, ister sürekli güncellenen özellikler veya oyun içi partner aktivasyonları olsun F2P'ye geçiş, hem yeni hem de deneyimli oyuncuların seveceği içeriklerle PUBG IP'sinin kapsamını genişletme yolculuğumuzun bir sonraki adımıdır." diyerek sözlerini tamamladı.
 

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