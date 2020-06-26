PUBG turnuvasında Avrupa'nın en iyi 16 takımı karşı karşıya geliyor
PUBG Continental Series (PCS) 1 Avrupa Büyük Finalleri, 27 Haziran Cumartesi günü 19:00’da başlayacak ve bölgenin en iyi takımlarından 16’sı 200.000 dolar tutarındaki ödül havuzundan daha büyük payı almak için mücadele edecek.
Etkinliği kutlamak adına PUBG Esports, PC ve konsolda Pick'Em Challenge mücadelesini yeniden tanıttı. Burada oyuncular turnuva kazananını tahmin ederek özel oyun içi kaplamalar kazanma şansına sahipler. Pick'Em Challenge oy kuponlarına sahip olmak için oyuncular, PUBG mağazasından PCS1 temalı dijital ürünler satın alabilirler. Satın alımlar, ekipleri destekleyecek ve gelirin % 25'i katılımcı kadrolara geri dönecek. Tüm kuponların 2 Temmuz'a kadar kullanılması gerekiyor.
PCS1 Avrupa Grup Aşaması’dan çıkan 16 finalist takım: Tornado Energy, Team Liquid, Tempus, Redline, UNITY, Istanbul Wildcats, Northern Lights, The Nuclear Penguins, TSM, Omaken Sports, FaZe Clan, ENCE, GameFraym, Natus Vincere, With Potential ve Blaze Esports.
Büyük Finaller iki hafta sonu boyunca 19:00’da başlamak üzere, 27 - 28 Haziran ve 4- 5 Temmuz arasında gerçekleşecek ve izleyiciler tüm içerikleri aşağıdaki kanallardan canlı olarak takip edebilecek:
Twitch: https://www.twitch.tv/playbattlegrounds
Twitch (Harita Yayını): https://www.twitch.tv/pubgesportsmap/
YouTube: //youtube.com/pubgesports
Tobias "TheNameIsToby" Wiinblad, James "Kaelaris" Carrol, Lauren "Pansy" Scott, Martin "Avnqr" Gøth, Richard "TheSimms" Simms ve Steven "Toffees" Pierce'ın yer aldığı uzman analistlerden ve oyunculardan oluşan ekip, izleyicilere tüm maçlar boyunca rehberlik edecek.
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