Pubg sistem gereksinimleri neler? Pbg için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Pubg oyunu büyük küçük her yaşatan insanın oynadığı birçok oyunculu bir rekabetçi oyunu olarak ifade edilmektedir.

Pubg Sistem Gereksinimleri Neler?

Pubg oyunu, Krafton tarafından tasarlanan bir oyun olarak oyun piyasalarında 2017 yılında yer almaya başlamıştır. Bu oyun aksiyon ve strateji odaklı olmasından dolayı oyun severlerin dikkatini çekmeyi başarmış bir oyun olarak değerlendirilmektedir. Asıl amacı hayatta kalmak olan bu oyunda oyuncular rakipleri ile kıyasıya mücadele etmektedir. Pubg oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel i5-4430/ AMD FX-6300 olması gerekir.

Bellek: En az 8 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB olması gerekmektedir.

Direct: 11.0 olmalıdır.

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Ağ: Geniş bant Ağ Bağlantısının olması tavsiye edilmektedir.

Depo Alanı: 33 GB boş alanın olması gereklidir.

Pubg İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Pubg oyunu, Yüze yakın oyuncu ile oynanacak kadar geniş kapasitesi olan bir oyun olmaktadır. Oyuncular kendi stratejilerine göre rakiplerini alt ederek üst seviyelere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: Intel i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600 önerilen işletim sistemi olmaktadır.

Bellek: 16 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB olmalıdır.

Direct X: 11.0

Ağ: Geniş bant Ağ Bağlantısı olması gerekir.

Depo Alanı: 33 GB boş alan olmalıdır.