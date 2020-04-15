PUBG Sezon 7 ile Vikendi, yeni görünümüne kavuşuyor

Vikendi'den geçen tren sistemi, PUBG'deki hareketliliği çatışma ile buluşturuyor. Oyuncular tren hatlarının zamanlamasını ve açılarını öğrendikçe tren sistemi pusu, hızlı kaçış, hile atışları ve daha fazlası için fırsatlar sunuyor. Dinoland temalı yolcu hattı ve ağır yük kargo hattının her biri, Sezon 7 ilerledikçe oyuncular için birçok avantaj ve seçenek sunacak farklı rotalara ve motor / araç konfigürasyonlarına sahip.

Vikendi'nin hikayesi, oyuncular Lindh ailesinin ada için planlarının kilidini açtıkça Survivor Pass: Cold Front aracılığıyla şekillenecek. At binme ekipmanı ve hırpalanmış maskot kostümleri hem Lindh'lerin lüks hayatını hem de kötü planlamalarını ve hırslarını takip eden kırık hayallerini simgeliyor. Dinoland'in adanın her bir köşesini kapsayacak tatil cenneti olması gerekiyordu, ancak tehlikeli aile dinamikleri hepsini çökertti.

Dinozorların “yenip” adayı ele geçirdiği filmlerde, bir anda kötülerden kahramanlara dönüşürler. Peki Vikendi aniden düzinelerce oyuncunun ayak bastığı bir savaş alanı haline geldiğinde, bu onları ne yapar?

PUBG'deki bir sonraki bölüm, 7.1 güncellemesiyle 21 Nisan'da PC'de ve 28 Nisan'da konsollarda başlıyor. Bu macerayı hemen deneyimlemek isteyenler için ise PC Test Sunucusu şu an açık durumda.