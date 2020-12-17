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Teknoloji
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

PUBG Sezon 10 resmen başladı

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PUBG Sezon 10 resmen başladı
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PUBG'nin şimdiye kadarki en yoğun savaş alanı olan “Haven” adlı sezona özel haritası ile bugün PC'de aktif olan PUBG Sezon 10 resmi olarak başladı. PUBG tarihinde ilk kez 1x1 harita 32 oyuncuyu kapsayacak.

Yeni haritanın yanı sıra gelen yenilikler:

Yeni Sezon Lore Hikayesi: Gizemli bir biyoteknoloji şirketi olan Tythonic Industries, 10. Sezon’da sahneye çıkıyor.

Yapay Zeka Pillar Güçleri: "Pillar" olarak bilinen yeni yapay zeka düşmanlar savaş alanlarına katılıyor. Bu özel askeri güçlerin harita boyunca yüksek seviyeli ganimetleri koruduğu biliniyor. Pillar ayrıca, hayatta kalanları avlamak ve onlara yüksek güçlü silahlarıyla saldırmak için haritada dolaşan bir Taktiksel Kamyon da dahil olmak üzere birçok desteğe sahip. Sağ kalanları spot ışığı ile bulmak ve tanımlamak için haritada dolaşan Pillar Gözcü Helikopteri sebebiyle de gözünüzü gökyüzünden ayırmayın.

Acil Durum Paraşütü: Acil durum paraşütü ile oyuncular, stratejik olarak Haven'ın yüksek binalarından atlayarak özgürlüğe giden bir paraşüt açabilirler.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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