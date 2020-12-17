PUBG Sezon 10 resmen başladı

Yeni haritanın yanı sıra gelen yenilikler:



Yeni Sezon Lore Hikayesi: Gizemli bir biyoteknoloji şirketi olan Tythonic Industries, 10. Sezon’da sahneye çıkıyor.



Yapay Zeka Pillar Güçleri: "Pillar" olarak bilinen yeni yapay zeka düşmanlar savaş alanlarına katılıyor. Bu özel askeri güçlerin harita boyunca yüksek seviyeli ganimetleri koruduğu biliniyor. Pillar ayrıca, hayatta kalanları avlamak ve onlara yüksek güçlü silahlarıyla saldırmak için haritada dolaşan bir Taktiksel Kamyon da dahil olmak üzere birçok desteğe sahip. Sağ kalanları spot ışığı ile bulmak ve tanımlamak için haritada dolaşan Pillar Gözcü Helikopteri sebebiyle de gözünüzü gökyüzünden ayırmayın.



Acil Durum Paraşütü: Acil durum paraşütü ile oyuncular, stratejik olarak Haven'ın yüksek binalarından atlayarak özgürlüğe giden bir paraşüt açabilirler.



