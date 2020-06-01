PUBG şampiyonu belli oldu

15 Mayıs’tan itibaren 24 kadro Büyük Finaller’e katılmak için grup aşamalarında mücadele etti. Omaken Sports, Northern Lights ve Team Liquid’in erkenden liderliği aldığı altı günlük mücadeleden sonra ilk 16 takım, son hafta için yükselme hakkı kazandı.

Northern Lights oyuncuları Perfect1ks, spyrro, The_Deep_ ve BatulinS, Büyük Finaller’de rekabeti üst düzeye taşıdı. Hafta sonu 18 maç boyunca 178 puan aldılar ve 4 galibiyet kazandılar. Onları sırayla ikinci olan Tornado Energy ve üçüncü sırada yer alan Natus Vincere takip etti.



Takımlar şimdi Avrupa’nın ilk 24’ünün tekrardan karşı karşıya geleceği PCS 1’i bekliyorlar, bu kez 200 bin dolar tutarındaki ödül havuzu için karşılaşacaklar. Daha detaylı bilgi yakında açıklanacak.