PUBG PCS3 Avrupa Büyük Finalleri başlıyor

PCS3 Büyük Finalleri PCS eşyalarını ve Pick’Em Challenge’ı geri getiriyor. PC ve konsolda oyuncular dört bölgede gelirin %25’inin katılan takımlara dağıtılacağı oyun içi PCS3 eşyalarını satın alabiliyor. Bu tutarın %12,5’i 800.000 dolar tutarındaki ödül havuzuna eklenecek; %12,5’i ise katılan takımlar arasında eşit paylaştırılacak.



Her PCS3 eşyası Pick’Em Challenge’ta kullanılabilecek en az bir tane oylama kuponu içerecek. Hatırlatmak adına, daha önceki iki Pick’Em Challenge PCS1 ve PCS2 ödül havuzlarını 1,6 milyon Amerikan dolarından 3.3 milyon dolara yükseltti.



PCS3 Pick'Em Challenge, oyunculara her bölgesel turnuvanın kazananlarını tahmin ederek ödül kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için bir oylama kuponu gerekiyor. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak.



EP, Twitch dropları yoluyla ve hangi takımların diğerlerinden daha yükseğe yerleştirileceğini tahmin ederek de edinilebiliyor. Team Faceoff olarak bilinen bu özel oylama mekanizması, oylama kuponu gerektirmez ve herkese açık.



PCS3 Avrupa Grup Aşamasında altı gün süren eylemin ardından 16 takım PCS3 Avrupa Büyük Finaline hak kazandı: Natus Vincere, Northern Lights, Digital Athletics, FaZe Clan, TSM, Omaken Sports, ENCE, shiftW, Team Liquid, Saunabois , Redline, Etiget Esports, Tornado Energy, Bystanders, WinStreak ve PinkPony.