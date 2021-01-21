PUBG oyuncularını yakından ilgilendiren gelişme

Etkinlik boyunca oyuncular espor müsabakalarını izleyerek ve/veya oyun içi özel eşyaları satın alarak oylama kuponları kazanabilir. 6 Şubat’tan itibaren bu oylama kuponları PGI.S’in kazananlarını tahmin etmek için kullanılabilir. Kazananları doğru tahmin edenler Espor Puanları (EP) ile ödüllendirilecek olup, sonrasında bu puanlar özel oyun için eşyaları elde etmek için kullanılabilir. Etkinliğin eşya satışlarının %30 karı, etkinliğin şu anki 3.5 milyon dolar tutarındaki ödül havuzuna eklenecek.

PGI.S Pick'Em Challenge, oyuncuların katılabileceği ve kazanabileceği üç oyunu kapsayacak. İlk oyun, oyunculara turnuva boyunca sekiz haftalık finalin her biri için ilk dört takımı tahmin etme fırsatı sunuyor. İkinci oyun, tek ve çift numaralı haftalara göre değişmektedir. Her tek sayılı hafta için (1, 3, 5) oyuncular skor puanlarını en yüksek yapanı doğru tahmin ederek 200.000 EP kazanma şansına sahip olacaklar. Çift sayılı haftalarda ise oyuncular, (2, 4, 6) Haftalık Finaller sırasında Tavuk Yemeği kazanan takımı doğru tahmin ederek 25.000 EP kazanabilirler. Üçüncü ve son oyun, 5 Mart’tan 7 Mart’a kadar düzenlenecek Hayatta Kalma Turnuvası’nın kazananını bilene 50.000 EP kazanma fırsatı verecek.

Oyuncular, 20 Ocak’ta PC’de ve 21 Ocak konsollarda başlayacak ve 14 Nisan’a kadar açık kalacak olan oyun içi espor mağazasından çeşitli PGI.S öğeleri satın almak için EP'lerini kullanabilir. Aşağıdaki eşyalar satın alınabilinir ancak, PGI.S’nin uzunluğu göz önüne alındığından KRAFTON, 27 Şubat'ta ek olarak bir takım PGI.S eşyaları ekleyecek.

Oyuncular ayrıca ücretsiz haftalık oylama kuponu kazanmak için haftada bir kez Esports sekmesini ziyaret edebilir. Ek olarak, espor yayını sırasında oylama kuponu için kullanılabilecek ekranda yer alacak kodları zaman zaman görebilir.

Bu arada 5 Şubat'tan 28 Mart'a kadar art arda 8 hafta süren en uzun küresel PUBG espor festivali olarak PGI.S, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Kore, Çin, Japonya ve Çin Taipei'de 32 takımı ağırlayacak.