PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG geleceğe ışık tutacak

PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.



MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.



Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.



Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.



GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.



Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

YENİ NESİL HAYATTA KALMA

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.



Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.



Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.



GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.



Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.