PUBG New State ne zaman çıkacak? Nisan beklentisi

Dünyanın en çok oynanan online oyunları arasında yer alan Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), mobil ve masaüstü versiyonları için geliştirmelere devam ediyor. PUBG New State adıyla duyurulan yeni oyunda, 2051 yılını konu edinecek olan oyun yaratıcıları, grafiklere de güncelleme getiriyor. Peki, merakla beklenen PUBG New State ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun için ön kayıt toplayan oyun yaratıcısı Krafton'un, Nisan ayı itibariyle oyunu piyasaya sürmesi bekleniyor.



MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.



Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.



Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.



GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.



Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

YENİ NESİL HAYATTA KALMA

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.



Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.



Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.



GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.



Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.