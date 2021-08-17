PUBG New State ne zaman çıkacak? İkinci alfa testi duyurusu

PUBG New State için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Şu an için ön kayıt kabul eden PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmaya gayret gösterecek. Bu hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacak.

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun için ön kayıt toplayan oyun yaratıcısı Krafton'un, Ekim 2021 itibariyle oyunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Alfa testine katılmak isteyen oyuncular ise ön başvuruda bulunarak Ağustos ayında oyunu oynayabilecek.

Başvuru Dönemi: 9 Ağustos 2021 (04:00 UTC+0) - 23 Ağustos 2021 (12:59 UTC+0)

9 Ağustos 2021 (04:00 UTC+0) - 23 Ağustos 2021 (12:59 UTC+0) Ön İndirme Süresi: 26 Ağustos 2021 (02:00 UTC+0) - 27 Ağustos 2021 (1:59 UTC+0) | Lütfen bu süre zarfında oyuna ve sunuculara erişilemeyeceğini unutmayın.

26 Ağustos 2021 (02:00 UTC+0) - 27 Ağustos 2021 (1:59 UTC+0) | Lütfen bu süre zarfında oyuna ve sunuculara erişilemeyeceğini unutmayın. Alfa Testi: 27 Ağustos 2021 (05:00 UTC+0) - 29 Ağustos 2021 (11:00 UTC+0)

Bu Alfa Testi, aşağıdaki bölgelerdeki oyuncular için geçerli olacaktır:

ASYA: Kamboçya Hong Kong Endonezya Japonya Laos Makao Malezya Maldivler Myanmar Nepal Filipinler Singapur Güney Kore Sri Lanka Çin Taypesi Tayland

MENA ve Türkiye: Bahreyn Mısır Irak Ürdün Kuveyt Lübnan Umman Katar Suudi Arabistan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Yemen



Bu bölgelerin dışındaki birçok oyuncu PUBG: NEW STATE'e atlamak için can atıyor, ancak performansı, ağ istikrarını ve geliştirme aşamasındaki temel oyun sistemlerini ölçmek için bölgesel bir Alfa Testi yapmak bizim için önemli. lansman sırasında en iyi oyun deneyimi. Alfa Testini bu bölgelerle sınırlayarak, çok fazla kaynağı geliştirmeden uzaklaştırmadan önemli verileri toplamamıza olanak tanır.



MOBİL OYUNLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN ULTRA GERÇEKÇİ GRAFİKLER

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.



Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.



Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.



GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.



Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

YENİ NESİL HAYATTA KALMA

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.



Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.



Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.



GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.



Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.