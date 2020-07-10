PUBG neden açılmıyor? İOS PUBG mobile açılmıyor iddiası!

PUBG neden açılmıyor sorusu gündemde yer alıyor. Oyununun mobil uygulamasının açılmadığı yönünde mesajlar sosyal medyada yer alıyor. Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

PUBG NEDEN AÇILMIYOR?

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Apple sadece PUBG oynamak istiyorum neden böyle yapıyosun?

Sadece spotify değil #pubg #deezer #Spotify hiç birine girilmiyor neden?

Pubg neden açılmıyor?