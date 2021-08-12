PUBG Mobile'dan içerik üreticileri için 100 milyon dolarlık program

Bu program sayesinde PUBG Mobile bu topluluğa destek sunacak ve oyunculara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyor olacak. Bu proje ile oyuncular, içerik üretimi yeteneklerini geliştirmeye yardımcı özel bir eğitim sistemine erişebilecek, çok daha fazla takipçiye ulaşacak ve başarılı PUBG Mobile influencer’ları olacaklar. Herhangi bir medya platformunda düzenli içerik üreten influencer’lar, yayıncılar ve tüm oyuncular, tüm gereklilikleri karşılayarak bu programa katılmak için başvurabilecekler. Seçilen içerik üreticiler, çeşitli ödüller ve özel oyun içi hediyelere sahip olmanın yanında, PUBG Mobile sosyal medya kanalları ve espor etkinliklerinde görünme şansına ulaşacaklar.

Programa başvurabilmek için, oyuncuların tüm sosyal medya kanallarında düzenli ve yüksek kaliteli içerik oluşturmaları, bu içeriklerinde de belirlenmiş kurallara uymaları gerekiyor. Her içerik üretici başvurusu ayrı ayrı incelenecek ve üretilen içerik türüne göre seçilecek. Başvuranların belirli platformlar üzerinde (YouTube, TikTok, Twitch ve/veya diğer yerel platformlar) en az 50 bin takipçiye sahip olması gerekiyor.

Programın kendine has yararlarının dışında seçilen içerik üreticilerin en yeni PUBG Mobile güncellemelerine de herkesten önce erişme şansı da olacak.