PUBG Mobile'dan 2 milyon dolar ödüllü turnuva
PUBG Mobile24 Kasım’da önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Dünyanın en iyi 24 takım kazanmak için oynayacak.
PUBG Mobile, ESL Gaming tarafından düzenlenecek olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) ile ilgili detayları paylaştı. Büyük önem taşıyan etkinlik, 24 profesyonel takımın katılımıyla birlikte 24 Kasım’da düzenlenecek ve oyunun hayranları ve oyunculara en üst seviyede bir PUBG MOBILE rekabetini izleme fırsatı sunacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, PUBG MOBILE tarihinde tek bir turnuvada verilen en büyük ödül olan 2 Milyon Dolar ve PMGC Finalleri’nde en iyi takım olmak için yarışacaklar.
PMGC, 24 Kasım’dan 20 Aralık’a kadar sürecek olan PMGC Ligi’ne bölünecek. Ardından ise 2021’in başlarında düzenlenecek olan PMGC Finalleri’yle son bulacak. PMGC Ligi her hafta beş gün boyunca yayınlanacak. Bu beş günün ikisinde, 24 takımın karşı karşıya gelecek, kalan üç günde düzenlenecek Süper Haftasonu’nda ise ilk 16 takım, Şampiyona Puanları kazanmak için çarpışacak. Dört Süper Haftasonu’nun ardından, en çok Şampiyona Puanı’na sahip olan 16 takım, finallere katılma hakkı kazanacak. Bu format, PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Sezon 0’a benzer bir şekilde düzenleniyor.
Global pandemi nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, sadece çevrimiçi olan yarışmalara uyum sağlamak zorunda kaldı. Böylece tüm takımların muhteşem performansları da beklentilerin ötesine geçti. Beklenmeyen sebeplerden dolayı PMGC, katılabilecek takım sayısını 20’den 24’e çıkararak, daha fazla yetenekli oyuncunun, dünyanın en büyük mobil espor turnuvasında yer alması için fırsat sunuyor.
Şu ana kadar PMGC’ye katılan takımlar şöyle:
- PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Doğu Şampiyonu: Bigetron RA
- PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Batı Şampiyonu: Futbolist
- PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güneydoğu Asya’dan 5 takım: Aerowolf LIMAX, Secret Jin, RRQ Athena, POWER 888 KPS, Team Secret
- PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Amerika’dan 4 takım: Loops Esports, The Unnamed, Execute Esports, A7 eSports;
- EMEA Ligi’nden 4 takım: Natus Vincere, Klas Game Esports, GODSENT, Konina Power;
- PUBG MOBILE Pro Ligi (PMPL) Güney Asya’dan 3 takım: Abrupt Slayers, DRS Gaming, A1 eSports
- PUBG MOBILE Street Challenge (PMSC) Kore’den 1 takım: ArCRESTART
- PUBG MOBILE Japon Ligi’nden (PMJL) 1 takım: BLUE BEES
- Wildcard Finalleri’nden 1 takım: Yakında açıklanacak
- Peace Elit Ligi (PEL) Çin’den 2 takım: Four Angry Men, Nova Esports
- Finallere ev sahipliği yapacak ülkeden 1 takım: Yakında açıklanacak
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