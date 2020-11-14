PUBG Mobile'dan 2 milyon dolar ödüllü turnuva

PUBG Mobile, ESL Gaming tarafından düzenlenecek olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) ile ilgili detayları paylaştı. Büyük önem taşıyan etkinlik, 24 profesyonel takımın katılımıyla birlikte 24 Kasım’da düzenlenecek ve oyunun hayranları ve oyunculara en üst seviyede bir PUBG MOBILE rekabetini izleme fırsatı sunacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, PUBG MOBILE tarihinde tek bir turnuvada verilen en büyük ödül olan 2 Milyon Dolar ve PMGC Finalleri’nde en iyi takım olmak için yarışacaklar.

PMGC, 24 Kasım’dan 20 Aralık’a kadar sürecek olan PMGC Ligi’ne bölünecek. Ardından ise 2021’in başlarında düzenlenecek olan PMGC Finalleri’yle son bulacak. PMGC Ligi her hafta beş gün boyunca yayınlanacak. Bu beş günün ikisinde, 24 takımın karşı karşıya gelecek, kalan üç günde düzenlenecek Süper Haftasonu’nda ise ilk 16 takım, Şampiyona Puanları kazanmak için çarpışacak. Dört Süper Haftasonu’nun ardından, en çok Şampiyona Puanı’na sahip olan 16 takım, finallere katılma hakkı kazanacak. Bu format, PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) Sezon 0’a benzer bir şekilde düzenleniyor.

Global pandemi nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, sadece çevrimiçi olan yarışmalara uyum sağlamak zorunda kaldı. Böylece tüm takımların muhteşem performansları da beklentilerin ötesine geçti. Beklenmeyen sebeplerden dolayı PMGC, katılabilecek takım sayısını 20’den 24’e çıkararak, daha fazla yetenekli oyuncunun, dünyanın en büyük mobil espor turnuvasında yer alması için fırsat sunuyor.

Şu ana kadar PMGC’ye katılan takımlar şöyle: