PUBG Mobile, yeni yüzüyle oyuncuların karşısına çıkıyor

Popüler mobil oyun PUBG MOBILE’ın yaklaşan 2. yaş kutlamaları için oyuna yepyeni interaktif oyunlar, etkinlikler, yıl dönümüne özel eşyalar ve başarımların da yer aldığı çok büyük ve çok eğlenceli bir içerik ekliyor. Bugünden itibaren oyunu açan oyuncular, tüm bu güncellemelerin ve tamamen yenilenen Royale Pass Sezon 12’yi görecek.

Takım oyunu anlayışını vurgulamak için “2gether We Play” temasıyla sunulan PUBG MOBILE’ın 2. yıl dönümü etkinlikleri, oyuncuları birlikte keyif almaya teşvik ediyor. Oyuncular artık Klasik moddaki Erangel haritasında, özel temalı bir Lunapark Modu’na girme şansına sahip. Eski tarzda görünüme sahip bu lunapark, haritada üç farklı yerde rastgele görünecek ve içerisinde oyun jetonlarıyla aktifleştirilebilen interaktif mini oyunlar barındıracak. Bu mini oyunlar arasında Avcılık, Uzay Savaşı, Kutuda ne var?, Poligon, Trambolin ve Mancınık gibi ilgi çeken oyunlar yer alıyor. Yüksek menzilli Mancınık ise bu eğlence parklarının ortasında yer alıyor ve oyuncuları havaya fırlatarak, tekrar paraşütle inmelerini sağlıyor.

Kutlamanın bir parçası olarak PUBG MOBILE, yeni eşyalar ve özel avantajlarla birlikte “2gether We Play” temalı tamamen yeni Royale Pass Sezon 12’yi de kullanıcılarına sundu. Oyuncular dinamik efektlere sahip iki farklı setten birini seçebiliyorlar. Ayrıca geçen senenin kutlamasını kaçıranlar için de ‘1. yıl dönümü’ temalı eşyalar da dükkan üzerinden satın alınabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak sunucu genelinde Yıl Dönümü Özel etkinlikleri başlatıldı. Bu etkinlikler, oyuncuların birlikte hareket edip etkinlik hedeflerine ulaşması ve birlikte özel ödüller kazanabilmeleri için tasarlandı. Yeni başarımlar arasında Birinci Yıl Dönümü Pasta Koleksiyonu Başarımı, İkinci Yıl Dönümü Yeni Mini-Oyun Başarımı, Yıl Dönümü Girişi Özel Başarımı yer alıyor.

PUBG MOBILE 2. Yıl Dönümü Kutlaması içerik güncellemesi, yeni DBS silahı, “Silah Arkadaşları” özelliği, Ölüm Tekrarı ve yeni Zorlu Mod’un dönüşünü de barındıran devasa 0.17.0 sürüm güncellemesinin hemen ardından sunuldu.



