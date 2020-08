PUBG Mobile turnuvasına Türk takımı damga vurdu

PMWL Season Zero Finalleri şampiyonların belirleneceği son ana kadar aşırı çekişmeliydi ve adeta uzman yetenekler gösterisine dönüşmüştü. PMWL West'te Futbolist, saha kenarında onları son maçta yenen Loops Esports'un şampiyonluk mücadelesini izlerken, Loops Esports’un Udr Killers'a yenilmesi sonucu liderliği ele geçirerek kazanan ekip oldu. PMWL Season Zero Finalleri ve 3 haftalık Regular Season(Lig Maçları) ardından Futbolist bütün PMWL West Season Zero boyunca toplam 127.000 Amerikan doları kazandı.

PMWL Zero Sezonu Finali’nin ardından Futbolist'ten Alper Umut "Solkay" Can Ayyıldız, PMWL Season Zero West Finali’nin açılış MVP(En Değerli Oyuncu)'si seçilerek, yarışmadaki üstün performansından dolayı 10.000 Amerikan doları ödül aldı.

PMWL Lig finallerinde, PUBG MOBILE Esports eş zamanlı 1,1 milyon izleyiciyle tüm zamanların en yüksek izlenme rekorunu kırdı. Bu da PUBG MOBILE Esports’un artan bir hayran kitlesi olduğu anlamına geliyor.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2020 Sonbahar Dönemi’nde Türkiye’de 32 takım, 12 gün boyunca PMWL West şampiyonu Futbolist’le mücadele edecek ve yeni PMCO Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.