PUBG Mobile oyuncuları için yeni dönem başladı

PUBG Mobile kısa bir süre önce Dmirty Glukhovsky’nin romanlarından ilham alan ve felaket sonrası Rusya’da geçen oyun serisi Metro’nun son oyunu Metro Exodus ile yaptığı ortak çalışmanın yer aldığı 1.1 güncellemesini duyurdu. Yeni başlayan Royale Pass Sezon 16’da yer alacak olan “Metro Royale” temalı içerikleriyle birlikte PUBG Mobile, ilk özel marka içerikli Royale Pass’e kavuşmuş oldu. Metro temalı karakterler için yeni kıyafetler, özel maceralar ve ödüller yeni sezonda oyuncuları bekliyor.

Royale Pass Sezon 16 içerik güncellemesi, Metro Exodus oyunundan tanınmış karakter görünümleri ve diğer içerikleri barındırıyor. Royale Pass Sezon 16 üyeliği aktifleştirildiğinde, oyuncular Metro karakterleri Artyom veya Anna’nın 1. seviye görünümlerine sahip oluyorlar. Bunun dışında Colonel Miller veya Casual Miller görünümü de Royale Pass’e özel Metro Adventure etkinliğindeki görevleri tamamlayarak edinilebiliyor. Oyuncular etkinlikte Metro Rozetleri’ni kullanarak maceralarına başlayabilir, çeşitli mühimmatlar edinmek için istasyonlara ulaşabilir ve bunları kıyafet ve silah görünümleri için kullanabilirler.

Royale Pass’in seviyesini yükselten oyuncular ise içerisinde 50. seviye’de Siber Cellat Seti, 100. seviyede ise Gece Korkusu Seti bulunan özel görünümlere erişebilecekler. Ayrıca yeni RP Takım özelliği sayesinde Royale Pass seviyelerini de yükseltme şansına sahipler. Bir RP takımına katıldıklarında, tüm ekip üyeleri seviyeleri belli bir sayıya eriştiğinde özel hediyeleri açabiliyorlar.



Yeni Royale Pass güncellemesinin yanında oyuncuların ve topluluk üyelerinin desteğine teşekkür amaçlı olarak PUBG Mobile ekibi, Siber Hafta etkinlikleri düzenliyor. 6 Aralık tarihine kadar oyuna giren tüm oyuncular 2500 dolar ödül, hafta boyu harcanan UC’lerin iadesi, bir adet OnePlus 8T akıllı telefon gibi hediyelerin bulunduğu bir çekilişe katılmış olacak. Dört oyuncunun kazanacağı bu etkinlik dışında 23 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında özel günlük görevleri tamamlayan oyunculara da Siber Hafta İndirim Kuponları dağıtılacak. Bu kuponlar ise sürpriz Emoji Hediye Paketleri gibi ödülleri açmak için kullanılabilecek. Ayrıca bu süre zarfında en iyi 100 oyuncu, özel Siber Hafta 2020 unvanına da sahip olacak.

Bu yeni güncelleme, PUBG Mobile'ın 1.1 sürümünde oyunculara sunuluyor. Yeni sürüm, Android cihaz kullanan oyuncular için de yeni bir az yer kaplayan yükleme özelliğini getiriyor. Artık PUBG Mobile aynı oyun deneyimini, %70 daha az dosya boyutuyla sunuyor. Oyunu oynamak için sadece 610 MB boyutunda bir dosya indirmek yeterliyken, diğer oyun içerikleri ise sonradan yüklenebiliyor. Bu yeni az yer kaplayan yükleme özelliği, oyuncuların kendi oyunlarını özelleştirmelerini, tercihlerine göre bölümleri ekleyip çıkarmalarını da mümkün kılıyor. Kaynak yönetim teknolojisini baz alan sistem, temizlik önerileri ve en uygun indirilebilir güncellemeleri de sağlıyor. Bunların yanında bir maçta %10 daha az gecikmeyle birlikte tüm performans da iyileştirilerek daha akıcı bir oynanışı oyunculara sunmuş durumda.



