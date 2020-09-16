PUBG Mobile oyuncuları için çok önemli güncelleme

Bugün yayınlanan PUBG Mobile, Royale Pass 15. Sezon, oyunun klasik giysilerinin yenilenmiş hallerini oyunculara sunuyor. Bu yeni sezona katılıp çeşitli oyun içi görevleri tamamlayan oyuncular, özel temalı ödülleri kazanarak, PUBG’nin orijinal karakter kıyafetlerini de iyileştirme şansına sahip olacaklar.

15. Sezon’un ödüllerine ek olarak oyunun kullanıcı arayüzü ve ödüller görünümü de iyileştiriliyor. Sık Kullanılanlar kısmının yeri değiştirildi ve oyuncular artık hem seviyelerini yükselttikleri hem de henüz almadıkları ödülleri görüntüleyebilecekler. Ayrıca kupon penceresinden direkt olarak kupon satın alabilecekler. Bununla birlikte sezonlar arasında kazanılan RP puanları, otomatik olarak sıradan puan kartlarına dönüştürülecek.

Tüm bunlarla birlikte PUBG MOBILE’ın üyelik seçeneklerinde de çeşitli değişiklikler yapıldı:

Plus Üyelik ödülleri, tek bir 900UC kuponu yerine üç adet 300UC kuponuyla alınabilir

RP puan alımları için yeni bildirimler eklendi

RP üyelikleriyle ilgili bir video ve aylık fiyat detayları eklendi.

Royale Pass’in 15. Sezonu, içinde yenilenmiş Erangel haritası, görsel iyileştirmeler, yeni kullanıcı arayüzü ve 90 fps özelliği gibi birçok yenilik barındıran PUBG MOBILE’ın Yeni Dönem 1.0 güncellemesinin sadece birkaç gün sonrasında yayınlanıyor.



