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Teknoloji
Haber Giriş: 31.08.2020 - 08:49 | Son Güncelleme:

PUBG Mobile oynarken hile yapanlar yandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PUBG Mobile oynarken hile yapanlar yandı
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Dünyanın en yaygın oyunlarından biri olan PUBG Mobile, hilecilere göz açtırmıyor. Hile yapanları yakalamak için başlatılan Ban Ban projesi kapsamında bgüne dek 2 milyon hesap kapatıldı.

İnternet üzerinden oynanan oyunların en büyük sıkıntılarından biri hile yapanlar. Oyunlardaki sistemi bozan ve oyunculara oyuna karşı soğutan bu tip hileciler için PUBG Mobile uzun süredir çalışmalar yürüyor ve bu kapsamda Ban Ban projesi hayata geçirildi.

PUBG Mobile, hilecilerin yakayı ele vermesi için yoğun bir çalışma yürütürken, son olarak resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2.273.152 adet hesabın bu kapsamda kapatıldığına dikkat çekildi. Bu hesapların tespit edilmesi ve kapatılması ise 20-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

Yapılan açıklama göre bu hesaplar tamamen kapatıldı ve yeniden açılabilmeleri söz konusu olmayacak. Açıklamada ayrıca hile yaptığı belirlenen 1.424.854 adet cihazın da tamamen yasaklandığı belirtildi. Kullanılan en yaygın hilelerin başında ise düşmanın yerini gösteren ve otomatik hedef alan hileler yer alıyor.

Hesabı kapatılan oyuncuların yüzde 33'ü X-Ray görüş hilesi kullanırken, %27'sinin de otomatik nişan kullandığı belirlendi. Oyuncuların yüzde 12'si hız hilesi kullanıyordu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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