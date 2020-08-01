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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

PUBG Mobile için Kurban Bayramı sürprizi

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PUBG Mobile için Kurban Bayramı sürprizi
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Popüler oyunlardan PUBG Mobile, Kurban Bayramı'na özel bir etkinlik düzenliyor.

PUBG Mobile, Türkiye’deki kullanıcılarının Kurban Bayramı’nı kutlamak için bir online etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı Dropları adı verilen online etkinlikte, oyuncular beş influencerın aynı gün içinde paylaşacağı yönlendirmeleri takip ederek hediye kazanabilecek. 

Oyuncuların takip ettiği influencerlar Cantuğ “Unlost” Özsoy, Kozmik Karınca, Egoist Pati, Barış Bra ve Mezarcı’nın yanı sıra PUBG MOBILE sosyal medya sayfalarından Kurban Bayramı’nın son günü 2 Ağustos’ta paylaşılacak video ve postlarda online etkinlik için katılım kuralları duyurulacak. 

Ödül havuzu toplamda 10 bini geçen kampanyanın kazananları ise 11 Ağustos Salı günü yine yayıncıların sosyal medya hesaplarından ve PUBG MOBILE sayfalarından duyurulacak.

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