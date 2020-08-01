PUBG Mobile için Kurban Bayramı sürprizi

PUBG Mobile, Türkiye’deki kullanıcılarının Kurban Bayramı’nı kutlamak için bir online etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı Dropları adı verilen online etkinlikte, oyuncular beş influencerın aynı gün içinde paylaşacağı yönlendirmeleri takip ederek hediye kazanabilecek.

Oyuncuların takip ettiği influencerlar Cantuğ “Unlost” Özsoy, Kozmik Karınca, Egoist Pati, Barış Bra ve Mezarcı’nın yanı sıra PUBG MOBILE sosyal medya sayfalarından Kurban Bayramı’nın son günü 2 Ağustos’ta paylaşılacak video ve postlarda online etkinlik için katılım kuralları duyurulacak.

Ödül havuzu toplamda 10 bini geçen kampanyanın kazananları ise 11 Ağustos Salı günü yine yayıncıların sosyal medya hesaplarından ve PUBG MOBILE sayfalarından duyurulacak.